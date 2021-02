"Stranger Things": Staffel 4 wird so düster wie nie

Aktuell laufen die Dreharbeiten zur vierten "Stranger Things"-Staffel auf Hochtouren. Mike-Darsteller Finn Wolfhard plaudert deswegen ein bisschen aus dem Nähkästchen und verspricht: Die neuen Folgen werden richtig düster.

Im CBC-Podcast mit Tom Power geht es in erster Linie um den Kurzfilm, den Finn Wolfhard gedreht und dabei auch Regie geführt hat. Doch die beiden kommen gegen Ende unweigerlich auf die vierte "Stranger Things"-Staffel zu sprechen.

Von allem ein bisschen mehr

Spoiler will Finn Wolfhard natürlich keine verraten. Aber: "Jede Staffel wird von Mal zu Mal düsterer. Ich habe schon bei Staffel 3 gesagt: 'Das ist die düsterste Staffel, die bisher gedreht wurde' – mit explodierenden Ratten und so. Aber ernsthaft, Staffel 4 bisher ... es ist wirklich die dunkelste Staffel, die bisher gemacht wurde."

Jedes Jahr legen die Duffer-Brüder noch eine Schippe drauf, erklärt Finn Wolfhard: "Es wird immer lustiger, düsterer, trauriger, ... Ich kann es echt kaum erwarten, dass die Leute [Staffel 4] sehen."

Was wartet auf Hopper in "Stranger Things"?

Nicht nur er kann es kaum erwarten, auch wir sitzen wie auf heißen Kohlen. Immerhin wollen wir endlich wissen, wie es mit Hopper weitergeht. Beinahe auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der erste "Stranger Things"-Teaser zu Staffel 4 veröffentlicht wurde. Darin sehen wir den Ziehvater von Elfi in einer Art russischem Arbeiterlager – aber immerhin am Leben!

Wann startet Staffel 4 auf Netflix?

Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen mussten auch hier aufgrund der Corona-Pandemie unterbrochen werden. Season 4 kommt entsprechend später als geplant. Wann das sein wird, ist allerdings noch unklar. Wenn am Set alles reibungslos läuft, könnte "Stranger Things" vielleicht noch diesen Herbst auf Netflix Premiere feiern.