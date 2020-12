"Stranger Things"-Star spielt im neuen Film der "Avengers"-Regisseure

"Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown wird die Hauptrolle im neuen Film der Russo-Brüder ("Avengers: Endgame") spielen. Dabei wollten die beiden den Film nur produzieren, nun aber führen sie auch Regie.

Ursprünglich sah der Plan aus, dass Andy Muschietti ("Es") die Regie bei "The Electric State" übernimmt und die Russo-Brüder als Produzenten in Erscheinung treten. Nun aber tauschen sie ihre Rollen: Die Russo-Brüder führen Regie und Andy Muschietti produziert den Film gemeinsam mit seiner Schwester Barbara.

Vermisster Bruder? Das kennen wir doch ...

Für die Russo-Brüder scheint "The Electric State" ein Herzensprojekt zu sein, da der Titel schon länger bei ihnen in Entwicklung ist, wie Collider schreibt. Der Film basiert auf dem Graphic Novel "Tales from the Loop" von Simon Stålenhag.

Die Story spielt in einer alternativen Zukunft, in der Menschen und Roboter harmonisch zusammenleben. Ein Mädchen (Millie Bobby Brown) freundet sich mit einem Roboter an, nur um zu erkennen, dass der offenbar von ihrem vermissten Bruder zu ihr geschickt wurde. Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach ihm – und kommen einer riesigen Verschwörung auf die Schliche.

Russo-Brüder freuen sich über Universal-Deal

Die Russo-Brüder sind sehr glücklich damit, wie sich das Projekt aktuell entwickelt. Im Gespräch mit Deadline sagen sie: "Wir sind begeistert, dass wir den Deal mit Universal Studios haben, die 'The Electric State' ins Kino bringen wollen. Das ist eine großartige Nachricht für uns als Filmemacher, aber auch für das weltweite Publikum, die Filme wieder in Kinos sehen wollen. Es ist ein positives Zeichen, dass jetzt, wo es die ersten Impfstoffe gibt, der Kinomarkt langsam zurückkehrt."

Über einen möglichen Kinostart gibt es noch keine Informationen.