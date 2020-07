"Summer Lovin'": "Grease"-Prequel findet Regisseur

Zurück in die Fifties! Nach über 40 Jahren feiert der Kultfilm "Grease", der eine Lovestory in den 1950er-Jahren erzählte, ein Comeback als Prequel. Paramount entwickelt unter dem Titel "Summer Lovin'" die Vorgeschichte zu dem Liebesreigen an der Rydell High. Einen Regisseur hat das Studio bereits gefunden.

Brett Haley wird die Regie bei "Summer Lovin'" übernehmen, wie Deadline berichtet. Der Titel des Films ist angelehnt an den Song "Summer Nights", der in "Grease" vom gesamten Cast performt wird.

Prequel zeigt, wie sich Danny und Sandy verlieben

In "Grease" (1978) wurde die Liebesgeschichte zwischen dem Draufgänger Danny (John Travolta) und der schüchternen Sandy (Olivia Newton-John) erzählt. Die Story ist in den 1950er-Jahren angesiedelt. Darin verlieben sich zwei grundverschiedene Teenager während der Sommerferien – und finden zu Beginn des Schuljahres heraus, dass sie auf dieselbe Highschool gehen. "Summer Lovin'" soll das erste Zusammentreffen der Teenager vor Schulbeginn zeigen und das, was darauf folgt.

Brett Haley ist bislang als Regisseur von Independent-Filmen ("Für die zweite Liebe ist es nie zu spät") und TV-Serien ("Barmaids") in Erscheinung getreten. "Summerlovin'" ist sein erstes Projekt für ein großes Studio wie Paramount. Zuletzt führte er beim Netflix-Film "All die verdammt perfekten Tage" mit Elle Fanning ("Maleficent") und Justice Smith ("The Get Down") Regie.

"Grease" bekommt auch eine Spin-off-Serie

"Summerlovin'" ist nicht das einzige Projekt, das sich mit "Grease" befasst. Zeitgleich entwickelt Warners Streamingdienst HBO Max ein Spin-off namens "Grease: Rydell High" zu dem Kultmusical. Es soll ebenso wie das Original in den 1950er-Jahren an der Rydell Highschool spielen. Daher wird es auch ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren geben.

Wann die beiden Projekte rund um "Grease" ins Kino kommen bzw. ausgestrahlt werden, ist derzeit nicht bekannt.