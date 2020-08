"Supernatural"-Staffel 15: Starttermin für die finalen Folgen steht

Im März 2020 wurde Staffel 15 von "Supernatural" in die Zwangspause geschickt, nun soll es mit den finalen Folgen endlich weitergehen. US-Sender The CW hat den Termin für die Ausstrahlung der fehlenden sieben Episoden festgelegt.

Am 8. Oktober soll es laut Deadline mit Staffel 15 von "Supernatural" weitergehen. Das große Finale der insgesamt 327 Folgen umfassenden Serie wird dann am 19. November 2020 ausgestrahlt – sofern alles nach Plan läuft.

Arbeit an finalen Folgen von "Supernatural" geht weiter

Eigentlich hätten die Abenteuer von Sam und Dean Winchester schon längst ausgestanden sein sollen. Dem regulären Ausstrahlungsturnus der Serie folgend, wäre das Finale von Staffel 15 irgendwann Ende April fällig gewesen. Doch dann kam Corona und verhinderte die Fertigstellung der letzten Episoden von "Supernatural".

Insgesamt stehen noch sieben Episoden der finalen "Supernatural"-Staffel aus. Und vor allem den 19. November sollten sich Fans ganz dick im Kalender markieren, denn dann wird laut aktuellem Sendeplan von The CW nicht nur die finale Folge "Carry On" ausgestrahlt. Vielmehr dürfen sich Fans zusätzlich auf ein einstündiges Special mit dem Titel "Supernatural: The Long Way Home" freuen. Es soll direkt vor der 20. Folge von Staffel 15 ausgestrahlt werden.

Deutscher Starttermin bleibt wohl unverändert

Die angegebenen Daten beziehen sich derzeit allerdings nur auf den US-Sendeplan. In Deutschland ist "Supernatural" regulär auf Sky zu sehen, Staffel 15 ist hierzulande bisher aber noch gar nicht angelaufen. Die gute Nachricht: Die Corona-Pandemie dürfte den hiesigen Sendeplan wenig bis gar nicht beeinflussen. Immerhin starten die einzelnen Staffeln der Serie in Deutschland ohnehin mit rund elf Monaten Verzug. Die Premiere der finalen Staffel dürfte somit wie gewohnt im September 2020 stattfinden.

Fans, die vor dem englischen Originalton nicht zurückschrecken, können sich die ersten 13 Folgen von Staffel 15 dagegen schon jetzt online ansehen. Auf Amazon Prime Video ist die aktuelle Season von "Supernatural" – zumindest in Teilen – bereits zum Kauf verfügbar.