"Supernatural"-Star mischt in der dritten "The Boys"-Staffel mit

Für Jensen Ackles bleibt nach der finalen "Supernatural"-Staffel keine Zeit, durchzuatmen. Statt sich auf die faule Haut zu legen, sucht sich der Schauspieler direkt die nächste Aufgabe: Er wird in der dritten "The Boys"-Season mitmischen.

Die frohe Kunde teilt Jensen Ackles über seinen Instagram-Kanal. "Ich fragte mich, was ich wohl tun werde, wenn 'Supernatural' dieses Jahr zu Ende geht. Und dann traf es mich", kommentiert er seinen Clip.

Elvis Presley gibt den entscheidenden Hinweis

Zwar verrät Jensen Ackles nicht explizit, wen er in der dritten "The Boys"-Staffel spielen wird. Doch der Song, mit dem er sein Video unterlegt, liefert den entscheidenden Hinweis: Es ist "Soldier Boy" von Elvis Presley. Und siehe da: In den "The Boys"-Comics gibt es ebenfalls einen gewissen Soldier Boy.

Soldier Boy war der Erste

Das produzierende Studio von "The Boys", Amazon, bestätigt, dass Jensen Ackles die Rolle von Soldier Boy übernehmen wird (via IGN). "Ackles wird Soldier Boy spielen – den ersten echten Superhelden. Nachdem Soldier Boy im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, wurde er der erste Superpromi und für viele Jahrzehnte ein Eckpfeiler der amerikanischen Kultur."

Showrunner kommt aus dem Schwärmen nicht heraus

Eric Kripke, Showrunner von "The Boys", freut sich über die Zusammenarbeit mit Jensen Ackles, immerhin stammt von Kripke die Idee zu "Supernatural". "Jensen ist ein großartiger Schauspieler und eine noch bessere Person", schwärmt Kripke. "Er riecht nach warmen Chocolate Chip Cookies und ich bezeichne ihn als einen Bruder. Als Soldier Boy, der aller erste Superheld, bringt er so viel Humor, Pathos und Gefahr in die Rolle. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihm am Set zu sein und ein bisschen 'Supernatural' zu 'The Boys' zu bringen."