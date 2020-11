Sylvester Stallone spielt in James Gunns "The Suicide Squad" mit

Man kann nicht genug große Stars im Cast haben, denkt sich offenbar "The Suicide Squad"-Regisseur James Gunn. Auf der Darstellerliste für seinen kommenden DC-Film stehen unter anderem schon Namen wie Margot Robbie, Idris Elba und Viola Davis. Nun wird ein Weiterer hinzugefügt: Sylvester Stallone.

Eigentlich sind die Dreharbeiten zu "The Suicide Squad" bereits seit Ende Februar abgeschlossen. Regisseur James Gunn ist derzeit mit der Post-Produktion der Comicverfilmung beschäftigt. Das hält den Filmemacher jedoch nicht davon ab, noch eine letzte Casting-Bombe platzen zu lassen: Via Twitter und Instagram enthüllt Gunn, dass auch Sylvester Stallone in dem DC-Film zu sehen sein wird. Diese Zusammenarbeit ist zugleich eine Reunion: Stallone übernahm bereits eine Rolle in Gunns "Guardians of the Galaxy Vol. 2".

James Gunn schwärmt von Arbeit mit Sly

Zu einem Foto, das Gunn und Stallone gemeinsam am Set von "The Suicide Squad" zeigt, schreibt der Regisseur: "Ich liebe es immer, mit meinem Freund Sylvester Stallone zu arbeiten und unsere Arbeit heute an 'The Suicide Squad' bildet da keine Ausnahme. Obwohl Sly ein ikonischer Filmstar ist, haben die meisten Leute noch immer keine Ahnung, was für ein großartiger Schauspieler er ist."

Welche Rolle spielt Sylvester Stallone in "The Suicide Squad"?

Der Umstand, dass Gunn von "unsere Arbeit heute" spricht und die offiziellen Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind, spricht dafür, dass Stallone einen Part übernimmt, für den er nicht persönlich vor der Kamera stehen musste. Branchenblätter wie Deadline mutmaßen deshalb, dass Stallone dem CGI-Charakter King Shark seine Stimme leiht. Bestätigt ist das jedoch bislang nicht. So könnte es ebenfalls möglich sein, dass Stallone im kommenden Film einen kleinen Cameo-Auftritt als eine DC-Figur hat, die wir noch gar nicht auf dem Zettel haben. Wir sind gespannt!