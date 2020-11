Taschentuch-Alarm! Der "Supernatural"-Trailer zum Serienfinale ist da

Während wir in Deutschland noch eine kleine Schonfrist haben, läuft in den USA am 19. November das "Supernatural"-Serienfinale. Der Trailer zur Episode gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das Ende, blickt zugleich aber auch auf spektakuläre 15 Staffeln zurück.

Einige Mitglieder aus Cast und Crew erinnern sich in dem Trailer an die vergangene Zeit. "Ich werde heute die ganze Zeit weinen", erklärt unter anderem Kim Rhodes, die in "Supernatural" seit 2010 als Sheriff Jody Mills zu sehen ist, und bezieht sich dabei auf die finalen Dreharbeiten.

Ein Abschied braucht Zeit

Auf ganze zwei Stunden Laufzeit bringt es das "Supernatural"-Serienfinale, sodass sich Fans auf ein emotionales und zugleich aufregendes Ende gefasst machen können. Ein letztes Mal werden die Winchester-Brüder gegen das Böse dieser Welt kämpfen – doch werden es auch beide überleben? Das steht noch auf einem anderen Blatt.

Vor einiger Zeit deutete Jared Padalecki zumindest einen tragischen Ausgang an: "Sam und Dean werden in gewisser Weise ihren Frieden finden. Das kann sowohl tot als auch lebendig sein", hieß es im Gespräch mit TV Line.

"Supernatural"-Special vor dem Finale

Zumindest in den USA wird auf dem Sender The CW vor dem großen "Supernatural"-Finale noch ein Special ausgestrahlt, in dem die Beteiligten an der Serie noch einmal zurückblicken. Sie schwelgen in Erinnerungen und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.

Staffel 15 startet erst noch in Deutschland

In Deutschland wird es – in diesem Fall zum Glück – noch einige Zeit dauern, bis das Finale ausgestrahlt wird. Hierzulande ist Staffel 15 noch nicht einmal gestartet, ein konkretes Datum, wann es so weit sein wird, gibt es noch nicht. Möglicherweise wird es die neuen Folgen Ende des Jahres oder Anfang 2021 auf Sky zu sehen geben. Wer es gar nicht abwarten kann, der kann Staffel 15 von "Supernatural" auf Amazon kaufen. Einziger Haken: Es gibt keine deutsche Synchronisation, sondern nur den Originalton.