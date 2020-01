Taucht Michonne in Staffel 2 von "The Walking Dead: World Beyond" auf?

Scott Gimple, der CCO des "The Walking Dead"-Franchise, hat für Staffel 2 des Spin-offs "World Beyond" einen "großen Crossover-Aspekt" angeteasert. Die Chancen stehen gut, dass es sich dabei um Katanakämpferin Michonne handelt, da der Charakter von Danai Gurira sich in der kommenden zweiten Hälfte von Staffel 10 der Mutterserie zu neuen Ufern aufmacht.

In Staffel 10 von "The Walking Dead" macht sich Michonne mit Virgil auf zu einer Marinebasis in Maryland. Sollte dieses Basis in irgendeiner Verbindung zu der militärischen Organisation CRM stehen, die zuvor schon Rick Grimes verschwinden ließ, dürften die Fans Michonne in "The Walking Dead" vorerst nicht wiedersehen.

Wie Rick könnte Michonne später in den geplanten "TWD"-Filmen zurückkehren, wie comicbook.com mutmaßt. Schließlich hatte Gimple bereits im vergangenen Jahr verlauten lassen, dass das Franchise noch "nicht komplett fertig" mit Michonne ist. Ein Serien-Crossover der Kriegerin scheint allerdings ebenfalls nicht ausgeschlossen!

Erst zu "World Beyond", dann in die Filme?

AMC verkündete gerade erst, dass "The Walking Dead: World Beyond" lediglich auf zwei Staffeln ausgelegt ist und sich intensiv mit der ominösen Organisation CRM beschäftigen wird. Gimple wiederum plauderte nun aus, dass ein Crossover für die zweite Staffel geplant ist. "Wir haben über die nächste Staffel gesprochen. Es könnte einen großen Crossover-Aspekt mit einer der anderen Shows geben." Ein Übergang für Michonne vom TV- zum Kino-Universum? Oder wechselt doch ein Charakter von "Fear the Walking Dead" zum neuen Spin-off?