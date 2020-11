Teaser zur zweiten "Servant"-Staffel: Wo ist Jericho?

Das wohl gruseligste TV-Baby kehrt Anfang 2021 auf die Bildschirme zurück: M. Night Shyamalans mysteriöse Thriller-Serie "Servant" geht in die zweite Runde und bekommt den ersten Teaser-Trailer. Darin fehlt von Baby Jericho allerdings jede Spur ...

Wer die Filme von M. Night Shyamalan kennt ("Glass", "Split"), der weiß um den Ton, den der Regisseur darin anschlägt. So auch in "Servant", der Serie, die er für Apple TV+ produziert. Zur zweiten Staffel, die am 15. Januar 2021 auf dem Streamingdienst startet, gibt es nun einen ersten Teaser-Trailer, der eine noch düstere Season verspricht.

Ein Trailer, so mysteriös wie die Serie

Es sind nur kurze Momentaufnahmen der Protagonisten, die uns gezeigt werden. Dazu ein paar Zeilen aus dem Off: "Wo ist Jericho?", "Sie ist nicht das süße Kind, das sie vorgibt zu sein!" oder "Wer sind sie? Was wollen sie von uns?"

M. Night Shyamalan scheint mit der zweiten "Servant"-Staffel tiefer in die Vergangenheit von Leanne Grayson (Nell Tiger Free) einzutauchen und die sektenartige Gemeinschaft, aus der sie stammt, näher zu beleuchten. Und überhaupt: Warum ist Leanne plötzlich wieder zurück bei Familie Turner?! Hoffentlich legt Apple TV+ bald mit einem ausführlicheren Trailer nach.

Staffel 2 muss Antworten liefern

Die neue Staffel wird außerdem einige Fragen klären müssen, die das Finale der ersten Season unbeantwortet gelassen hat. Wo ist Leanne mit der Gemeinschaft plötzlich hin? Wieso spürt und schmeckt Sean (Toby Kebbell) noch immer nichts? Wer hat Jericho erneut durch die Puppe ersetzt? Dreht Dorothy (Lauren Ambrose) nun komplett durch? Fragen über Fragen ...