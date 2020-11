"Tenet" erscheint im Dezember fürs Heimkino

Christopher Nolans Zeitverdrehungs-Thriller "Tenet" kommt zu Dir nach Hause: Ab dem 17. Dezember bekommst Du den Film auf DVD, Blu-Ray sowie als Download. Mit dabei: reichlich Zusatzmaterial.

Als einer von wenigen Filmen hatte "Tenet" in diesem Jahr einen echten Kinostart und lief ab August in einigen Sälen. Falls Du ihn verpasst hast oder einfach noch mal ganz in Ruhe über den Plot um Agenten in rückwärts ablaufenden Realitäten nachdenken möchtest, hast Du ab Dezember die Möglichkeit dazu.

Tenet Jetzt vorbestellen bei

Zwei Stunden Bonusmaterial auf Blu-ray

Laut einer Pressemitteilung von Warner Bros. Entertainment erscheint "Tenet" am 17. Dezember auf 4K Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD sowie als Download-Version. Die Blu-ray-Versionen bringen neben dem Film auch einiges an Bonusmaterial mit: Warner Bros verspricht "über zwei Stunden Zusatzmaterial, das sich mit Besetzung, Kontinuität, Sets, Kameraführung, Drehorten, Kostümen, Musik, der Art und Weise, wie einige der epischen Sequenzen des Films entstanden sind, und vielem mehr befasst."

Empfehlungen des Autors: Primetime Erwartungen übertroffen: "Tenet" legt starken Kinostart hin

Finanzieller Erfolg ist in der Pandemie Ansichtssache

"Tenet" hat laut Angaben des Filmstudios bis heute rund 350 Millionen US-Dollar eingespielt, was unter normalen Umständen kein allzu großer Erfolg wäre. Gemessen an den Umständen dürften Warner und Nolan trotzdem zufrieden sein – sein Produktions-Budget von 200 Millionen US-Dollar (plus geschätzte 100-150 Millionen für Marketing) dürfte der Film immerhin wieder reingeholt haben.