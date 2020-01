Teuer das ist: So viel kostet die Baby-Yoda-Puppe in "The Mandalorian"

In "The Mandalorian" stahl eine Figur allen die Show: das 50-jährige Findelkind Baby Yoda, das der Kopfgeldjäger vor den Häschern des Imperiums beschützt. Dass der ikonische Charakter Teil der "Star Wars"-Serie ist, ließ sich Serienschöpfer und Regisseur Jon Favreau einiges kosten.

Um die fünf Millionen US-Dollar soll die Herstellung der Baby-Yoda-Puppe verschlungen haben. Das hat der Schauspieler Adam Pally ("Iron Man 3"), der in "The Mandalorian" als Bike Scout Trooper zu sehen ist, gegenüber Entertainment Weekly verraten.

Fünf-Millionen-Dollar-Puppe als Punchingball

In der Serie muss der Bike Scout Trooper Baby Yoda transportieren. Als der Soldat dem kleinen Wonneproppen einen Finger hinstreckt, beißt der hinein. Das mündet darin, dass Pallys Charakter Baby Yoda schlägt – und das stärker, als Favreau lieb war. Nach dem ersten Take ließ er Pally wissen: "Ich will dir nur sagen, dass das der Held Yoda ist und etwa fünf Millionen Dollar gekostet hat. Wenn du ihn also schlägst, möchte ich, dass Du daran denkst". Der Wert der Puppe verunsicherte Pally dermaßen, dass er Baby Yoda in den nächsten drei Takes aus Nervosität nicht erwischte.

Baby Yoda ist eine echte Diva

Pally, der vor allem im Comedy-Genre zu Hause ist, lässt auch durchblicken, wie die "Zusammenarbeit" mit Baby Yoda war: "Ich muss euch sagen, in Wahrheit ist Baby Yoda eine Diva", scherzt der Darsteller. "Er raucht die ganze Zeit E-Zigarette". Pally war Feuer und Flamme, als Favreau ihm diese besondere Rolle anbot – zumal er ein großer "Star Wars"-Fan ist. Auf die Frage, wie groß, antwortet er nur: "Groß. Ich kenne den Unterschied zwischen Bike Scouts und Stormtroopern, das sollte die Frage beantworten".