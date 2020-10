"The 355"-Trailer verspricht spannenden Spionagethriller mit Star-Cast

Keine Frage: Eine hochkarätige Besetzung allein macht noch keinen herausragenden Film aus – aber sie ist ein verdammt guter Anfang. So gesehen hat "The 355" bereits den ersten Schritt Richtung Erfolg getan, denn neben Hauptdarstellerin Jessica Chastain mischen in dem kommenden Thriller gleich mehrere Oscar-Preisträgerinnen mit. Und die zeigen im ersten Trailer, was sie können.

Auf den ersten Blick erinnert der "The 355"-Trailer vor allem an die "Mission: Impossible"-Filme mit Tom Cruise. Dann erklärt Jessica Chastains Protagonistin in bester Batman-Manier: "I'm putting together a team". Statt der Justice League rekrutiert die CIA-Agentin Mason "Mace" Brown allerdings ein Team internationaler Powerfrauen mit speziellen Fähigkeiten.

Preisgekröntes Team

Da wäre die deutsche Agentin Marie ("Aus dem Nichts"-Star Diane Kruger), die Computerspezialistin Khadijah (Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o) und die kolumbianische Psychologin Graciela (Oscarpreisträgerin Penelope Cruz). Sie alle sollen Mace dabei helfen, eine strenggeheime Waffe zurückzuholen, die in die Hände von Söldnern gefallen ist. Blöd nur, dass die mysteriöse Lin Mi Sheng (Chinas Superstar Fan Bingbing) den Frauen ständig ins Handwerk pfuscht.

Zweite Chance für Simon Kinberg

"The 355" ist der zweite Regieversuch von Simon Kinberg. Der zuvor eher als Drehbuchautor aktive Filmemacher hatte sich mit seinem Superhelden-Sequel "X-Men: Dark Phoenix" zuletzt nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, Filmstudio Universal gibt ihm dennoch eine zweite Chance, sich auf dem Regieposten zu beweisen. Zudem arbeitete Kinberg auch am Skript mit. Unterstützung bekam er von der Schriftstellerin und TV-Autorin Theresa Rebeck.