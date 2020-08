"The Batman": DC-Fan decodiert Nachricht vom Riddler

Der erste Teaser-Trailer zu "The Batman" ist da – und wir haben richtig Bock auf den Film. Ähnlich geht es scheinbar zahlreichen Fans von Gothams Rächer. Einem von ihnen ist es nun gelungen, die verschlüsselte Botschaft vom Riddler an Batman im Clip zu entschlüsseln.

"Was macht ein Lügner, wenn er tot ist?", steht unter anderem in der kryptischen Botschaft vom Riddler an Batman geschrieben. Auf der rechten Seite sind auf zwei Zeilen verteilt kryptische Symbole. Mike Selinker, seines Zeichens Game Designer und Entwickler von kniffligen Aufgaben, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Rätsel zu lösen – mit Erfolg.

"The Batman": Es hat sich ausgeriddelt

In einem Thread, der sich über zwölf Posts zieht, erklärt Selinker ausführlich, wie er das Mysterium gelöst hat. Dazu hat er die sogenannte Brute-Force-Methode angewendet – eine schöne Bezeichnung dafür, einfach stumpf unterschiedliche Lösungswege auszuprobieren.

Es würde zu weit führen, die einzelnen Schritte, die Selinker erklärt, auszuführen, aber ein Blick in den Thread ist äußerst empfehlenswert, da es wirklich beeindruckend ist, was der Puzzle-Fan da gemacht hat.

Des Rätsels Lösung

Am Ende kommt er auf folgende Lösung: "Er lügt noch immer!" Das ist es, was der Riddler verschlüsselt unter seine Botschaft geschrieben hat. "Und so löst man ein Kryptogramm!", beendet Mike Selinker seine Analyse.

Selinker nimmt's mit Humor

Für so viel Cleverness bekommt er auf Twitter viel Lob, denn viele Follower kommentieren, dass es ein enormes Maß an Intelligenz braucht, um so etwas lösen zu können. Doch Selinker nimmt es mit Humor: "Ich höre viele Leute sagen, dass ich klüger als sie bin, weil ich das lösen kann. Denkt nicht so! Ihr seid genauso klug. Außerdem habe ich gestern die Stange von unserem Duschvorhang aus der Wand gerissen und habe sie so lange angestarrt, bis meine Frau reinkam und es wieder repariert hat. Also haltet mich nicht vorschnell für ein Genie."