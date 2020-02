"The Batman": Detaillierter Blick aufs Kostüm und das Batcycle

Darauf haben Fans gewartet: Endlich gibt es einen besseren Blick auf das "The Batman"-Kostüm von Robert Pattinson. Allerdings auch nur auf das, denn von dem Hollywoodstar fehlt jede Spur ...

Auf den geleakten Fotos vom Set ist nämlich nicht Robert Pattinson im Kostüm zu sehen, sondern sein Stunt-Double. Macht aber auch nichts, denn durch die Maske ist das Gesicht sowieso größtenteils verdeckt – und am Ende ist der Batsuit das, was wir endlich in Gänze sehen wollen.

Ein bisschen von diesem, ein bisschen von jenem

Die Fotos sind an einem regnerischen Tag am Set in Schottland entstanden. Der aktuelle Batsuit hebt sich in jedem Fall stark von denen der bisherigen Dark Knights ab. Das Kostüm wirkt weit schmuckloser als beispielsweise das von Christian Bale in der Nolan-Trilogie oder von Ben Affleck in "Justice League". Es entsteht der Eindruck, als habe sich Bruce Wayne für seine Rüstung an anderen bedient und sie nach bestem Wissen und Gewissen nach seinen Bedürfnissen zusammengestellt.

Zwar gab es jüngst schon einen Blick auf den Batsuit im Zuge eines Kameratest-Clips, doch der war sehr düster und wir konnten nicht allzu viel erkennen.

Catwoman ist mit von der Partie

Das war aber noch nicht alles, was es am "The Batman"-Set zu sehen gibt. Auch ein kleines Video mit dem Batcycle ist in Schottland entstanden – das allerdings mit einem kleinen Crash endet. Das Bremsmanöver am Schluss wurde mit einem kleinen Sturz über den Bordstein beendet.

Neben Batman und seinem Batcycle ist eine weitere Person zu sehen, bei der es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um niemand Geringeres als Catwoman handeln soll.