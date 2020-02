"The Batman": Erster Blick auf Robert Pattinson im neuen Batsuit

Der Dark Knight ist bereit für sein nächstes Leinwandabenteuer! "The Batman"-Regisseur Matt Reeves gewährt den DC-Fans einen ersten Blick auf Robert Pattinson als neuer Rächer von Gotham. Ein kurzer Kameratest-Clip zeigt den Schauspieler mit der markanten Maske und einem ungewöhnlichen Bat-Symbol auf der Brust.

Zu einem bedrohlich wirkenden Original-Score von "The Batman"-Filmkomponist Michael Giacchino tritt Robert Pattinson aus dem Dunkel heraus in ein dämmriges rotes Licht. Zunächst liegt der Fokus auf dem Bat-Symbol auf seiner Brust, das sich anders als in vorherigen Filmen nicht ebenmäßig in den Batsuit einfügt.

Gadget oder tiefere Bedeutung?

Für die DC-Fans ist dieser Anblick Grund genug für Spekulationen: Verbirgt sich hier ein cooles Gadget, vielleicht sogar ein Batarang? Einige Anhänger fühlten sich von der Brustpanzerung zudem an das Videospiel "Batman: Arkham Knight" erinnert.

Comicbook.com stellte derweil die Theorie auf, dass es sich bei dem ominösen Bat-Symbol auf Pattinsons Brust auch um Teile von Joe Chills Waffe handeln könnte. Der Comic-Charakter ist besser bekannt als Mörder von Bruce Waynes Eltern. In "Detective Comics #1000" von Kevin Smith und Jim Lee bekommt Bruce Wayne alias Batman die einstige Mordwaffe in die Hände und entscheidet sich, sie einzuschmelzen und in einem symbolischen Akt zu einem Teil seiner Brustpanzerung zu machen. Auf diese Weise soll das Metall, das einst sein Herz brach, es fortan schützen.

Matt Reeves dreht mit Star-Cast

Empfehlung des Autors: Primetime Gothams Rächer im Wandel der Zeit: Chronologische Reihenfolge aller Batman-Filme

Die Dreharbeiten zu "The Batman" laufen bereits seit Januar in London. Neben Robert Pattinson als Bruce Wayne aka Batman wurden Zoë Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Bösewicht Riddler, Colin Farrell als Schurke Pinguin, Andy Serkis als Butler Alfred und Jeffrey Wright als Commissioner Gordon bestätigt.