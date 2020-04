"The Batman"-Reboot wird laut Regisseur keine Origin-Story

Wie wurde Batman zum geflügelten Rächer? Das haben wir bereits in mehreren Verfilmungen zu sehen bekommen. Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves will mit seinem "The Batman"-Reboot einen anderen Ansatz verfolgen.

Zwar ist Robert Pattinson als Batman wesentlich jünger als Ben Affleck, Reeves möchte seinen Fokus dennoch nicht auf Bruce Waynes Vorgeschichte setzen. Das verriet er im Interview mit Nerdist.

Batman wird in Solofilm zum Schatten-Selbst

Mach nicht die Flatter! Bei SATURN findest Du alles rund um den geflügelten Rächer!

"Ich wollte keine Ursprungsgeschichte machen, sondern eine Geschichte, die seine Herkunft anerkennt, da sie ihn geformt hat", erklärt der Filmemacher. Das hieße allerdings nicht, dass Batman nicht mit seiner Vergangenheit zu kämpfen habe oder sie komplett verstehe. "Es ist diese Idee von einem Schatten-Selbst und davon, was dich antreibt. Und wie viel davon du einfließen lässt und wie viel unbewusst geschieht." Die Geschichte fühle sich "sehr psychologisch und emotional" an und könne ideal mit der Korruption in Gotham behandelt werden.

Robert Pattinson führt illustren Cast an

Somit wird Pattinsons Bruce Wayne in "The Batman" offenbar bereits als Flattermann unterwegs sein. Pattinson übernimmt die Rolle vom letzten Batman-Darsteller Ben Affleck, der den Solofilm selbst inszenieren wollte. Nach seinem Rückzug übernahm Reeves die Regie der Comicverfilmung und setzt dafür auf einen Star-Cast.

Neben Pattinson werden Jeffrey Wright als Commissioner Gordon, Zoë Kravitz als Catwoman, Paul Dano als Riddler, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Colin Farrell als der Pinguin und John Turturro als Carmine Falcone zu sehen sein. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Dreharbeiten derzeit unterbrochen.