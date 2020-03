"The Batman"-Regisseur präsentiert das Batmobil und den Dark Knight

Das wurde aber auch Zeit: "The Batman"-Regisseur Matt Reeves zeigt den Fans endlich, wie Robert Pattinson als Gothams Rächer aussieht. Das eigentliche Highlight ist jedoch das Batmobil!

Drei Fotos spendiert Matt Reeves den Fans auf Twitter – und die setzen eindeutig das Batmobil in Szene. Robert Pattinson als dunkler Ritter spielt da eigentlich nur die zweite Geige. Das neue Batmobil sieht aus wie ein aufgemotztes Muscle-Car, das ein paar kosmetische Upgrades erhalten hat. Es passt auf jeden Fall zum bisherigen Look des DC-Blockbusters.

Die Fans scheinen geteilter Meinung zu sein, was das Batmobil betrifft. Einige der Kommentatoren auf Twitter fühlen sich mehr an ein weiteres Auto aus dem "Fast & Furious"-Franchise erinnert. Einer bastelte sogar ein fiktives Plakat mit dem Batmobil für den kommenden neunten Teil der "F&F"-Reihe.

Ein anderer Twitter-User fragt, ob sich im Batsuit möglicherweise Dominic Toretto versteckt. Aber Spaß beiseite: Die Fotos von Matt Reeves zeigen erstmals und vor allem offiziell Robert Pattinson in seinem Batsuit.

Mit den "The Batman"-Bildern kommt Matt Reeves potenziellen Leakern zuvor. Seit die Dreharbeiten begonnen haben, finden immer wieder Schnappschüsse vom Set ihren Weg ins Netz. Erst im Februar gab es Fotos vom Batcycle und von Batmans Kostüm – allerdings mit einem Stunt-Double, nicht mit Robert Pattinson.

Kinostart

"The Batman" startet am 25. Juni 2021 in den US-Kinos. Der deutsche Termin dürfte ähnlich sein.