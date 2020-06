"The Batman": So könnte Colin Farrell als Pinguin aussehen

In "The Batman" werden gleich mehrere ikonische DC-Charaktere in neuer Gestalt zu sehen sein: Neben dem Titelhelden wurden Rollen wie Catwoman, der Riddler und der Pinguin neu besetzt. Letzterer wird von Colin Farrell verkörpert. Wie der Schauspieler als schräger DC-Vogel aussehen könnte, zeigt der Entwurf eines Digitalkünstlers.

Er habe Colin Farrell als einen "klassischen" Oswald Cobblepot aka Pinguin darstellen wollen, erklärt William Gray seine Fan-Art via Instagram. Das zugehörige Bild zeigt einen digital gealterten Farrell, das Gesicht etwas aufgedunsen und mit einigen Markenzeichen des Pinguins ausgestattet: Monokel und schickem Aristokraten-Outfit. Fehlt eigentlich nur noch ein Regenschirm.

Ein weiteres Bild zeigt Batman-Darsteller Robert Pattinson in einem Batsuit, für dessen Design sich Gray an Set-Fotos orientierte.

Kleiner, aber feiner Auftritt in "The Batman"?

Ob der Pinguin in Matt Reeves' "The Batman" tatsächlich so aussehen wird wie in Grays Entwurf, bleibt abzuwarten. Mitte Mai teaserte Colin Farrell im Gespräch mit GMA News an, dass seine Version des DC-Schurken eine spezielle "Ästhetik" haben wird, deren Schöpfung ihm besonderen Spaß bereitet habe. Zudem verriet der Schauspieler, dass sein Charakter "nicht den ganzen Film über" zu sehen sein wird, "aber es gibt ein paar köstliche Szenen mit mir und meiner Schöpfung ".

Das Comeback des Dark Knight verspätet sich

Die Arbeiten an "The Batman" hatten erst Anfang des Jahres begonnen, mussten aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie jedoch unterbrochen werden. Immerhin: Gut ein Viertel der Comicverfilmung soll bereits im Kasten sein. Nun gab es endlich grünes Licht für die zeitnahe Wiederaufnahme der Produktion. Der Starttermin wurde dennoch verschoben: "The Batman" wird voraussichtlich am 1. Oktober 2021 in den Kinos landen.