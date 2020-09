"The Boys": Kurzfilm verrät, wo Butcher am Anfang von Staffel 2 war

Den Großteil der ersten "The Boys"-Episode von Staffel 2 glänzt Billy Butcher vor allem mit einem: Abwesenheit! Was er in der Zwischenzeit gemacht hat, verrät nun ein Kurzfilm auf Twitter.

Achtung, kleine Spoiler voraus! Schau Dir das Video nur an, wenn Du die ersten drei Folgen von Staffel 2 bereits gesehen hast. Du liest anderenfalls auf eigene Gefahr weiter.

Zu Beginn der zweiten "The Boys"-Staffel sind Hughie, Frenchie, Mother's Milk und Kimiko auf sich alleine gestellt. Von Billy Butcher fehlt jede Spur. Zwar erfahren wir, was ihm in der Zwischenzeit passiert ist, allerdings ist das nicht die ganze Geschichte, wie uns nun ein Kurzfilm zeigt.

Es ist immer gut, Freunde zu haben ...

Der Anfang ist bekannt: Billy Butcher wacht auf einem Parkplatz mitten am Tag auf und betritt ein Diner, um alles aufzuschreiben, was er über den Aufenthaltsort seiner Frau weiß. Er kann sich nur noch an Fragmente erinnern – dann sieht er sich plötzlich selbst im Fernsehen. Es wird nach ihm gefahndet. So weit, so bekannt.

Was aber in der Zwischenzeit bis zu seiner Rückkehr zu seinen "Boys" passiert, wissen wir nicht. Bis jetzt! Er sucht nämlich einen alten Kollegen auf, den er um Hilfe bittet. Ein Foto zeigt, dass die beiden einst zusammen im Krieg gekämpft haben. Der alten Zeiten wegen stoßen sie auf ihre Freundschaft an, doch ganz so innig scheint diese gar nicht zu sein.

Butcher macht kurzen Prozess

Das wird im Verlauf des Videos klar. Billy Butcher hofft auf Hilfe bei der Suche nach seiner Frau und genießt zunächst die Gastfreundschaft seines Kumpels. Als er aus dem Bad zurückkehrt, bekommt er allerdings mit, wie sein "Freund" ihn am Telefon verrät. Butcher sieht rot und bringt ihn kurzerhand um. Um wirklich ganz sicherzugehen, setzt er noch das ganze Haus in Brand.

Butcher hat seinen Namen ganz offensichtlich nicht ohne Grund ...