"The Boys"-Showrunner hat Ideen für mindestens 5 Staffeln

Die zweite "The Boys"-Staffel ist vorbei, seit dem 9. Oktober steht das Finale zum Streamen bereit. Doch wie geht's mit der Superheldenserie der etwas anderen Art weiter? Showrunner Eric Kripke hat bereits die eine oder andere Idee ...

Schon vor der Ausstrahlung von Staffel 2 gab Amazon grünes Licht für eine dritte "The Boys"-Season. Wenn es nach Showrunner Eric Kripke geht, ist danach jedoch längst nicht Schluss. In einer Frage-Antwort-Runde auf Twitter stellt ihm ein User die Frage, mit wie vielen "The Boys"-Staffeln er geplant habe.

"The Boys" wie "Supernatural"?

"In meinem Kopf habe ich Ideen für insgesamt fünf Staffeln. Aber ich weiß, dass ich mich besser nicht festlege. Bei meiner letzten Serie 'Supernatural' habe ich gesagt, dass ich fünf Staffeln mache – und dann lief sie 15 Staffeln! Deswegen halte ich mich jetzt lieber zurück, aber vom kreativen Standpunkt her, fühlt es sich nach fünf Staffeln an."

Achtung, Spoiler! Es folgen ein paar Details zur zweiten "The Boys"-Staffel. Du liest also auf eigene Gefahr weiter.

Butcher kommt seiner Comicvorlage näher

Sollte "The Boys" wirklich mindestens fünf Staffeln laufen, könnte sich die Storyline langsam aber sich weiter den Comics annähern. Vor allem das Finale von Staffel 2 lässt erahnen, dass der Serien-Butcher seiner Comicvorlage immer ähnlicher wird. In den Comics hat Billy Butcher seine Frau nämlich bereits vor dem ersten Band verloren. Anders in der Serie: Dort erfahren wir in Staffel 1, dass sie überraschenderweise noch am Leben ist.

Für Eric Kripke stand jedoch von Anfang an fest, dass Becca Butcher sterben muss, wie er jüngst im Gespräch mit Collider erklärte: "Wir haben uns alle Möglichkeiten angesehen, sie doch noch am Leben zu lassen, doch wir kamen zum Schluss, dass die Serie vorbei wäre, wenn sie weiterlebt. Und wir müssen diesen enorm wunden Punkt im Hauptcharakter schaffen, damit wir [Butchers] Wut weiter vorantreiben können."

Ob es am Ende wirklich fünf Staffeln werden oder gar mehr, wird die Zeit und der weitere Erfolg der Serie zeigen. Aktuell freuen wir uns erst einmal auf die dritte Staffel, die hoffentlich 2021 ausgestrahlt wird.