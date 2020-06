"The Boys": Staffel 2 hat einen Starttermin, erste Szene schon online

Dass "The Boys" nach einer gelungenen ersten Staffel weitergeht, war längst klar. Nur beim Termin hielten sich die Macher noch bedeckt – bis jetzt. Anfang September starten neue Folgen der Superheldenserie. Allerdings gibt's eine nicht unwesentliche Änderung für Binge-Watcher.

Acht neue Folgen "The Boys" laufen ab dem 4. September beim Streaming-Dienst Amazon Prime Video. "Wir haben euer verdammtes Geheule und Gejammer gehört", verkündet der Twitter-Kanal zur Serie als Überschrift zu einem ähnlich augenzwinkernden Trailer, der die Verlängerung endlich mit einem Kalenderdatum versieht.

Neue Folgen in Staffel 2 wöchentlich

Im Unterschied zu Season 1 wird die Superhelden-Persiflage in der zweiten Staffel allerdings häppchenweise veröffentlicht. Statt alle Folgen direkt am 4. September zugänglich zu machen, veröffentlicht Amazon am ersten Tag zunächst drei Episoden. Die weiteren Folgen erscheinen dann einzeln in wöchentlichem Abstand. Alles zum Wohl der Zuschauer, erklärt Serienschöpfer Eric Kripke laut Collider in einem Statement: "Wir wollten euch Zeit geben zum Ausflippen, Verdauen, Diskutieren, Runterkommen, bevor wir euch die nächste Dosis geben." Die Staffel sei "verrückter, seltsamer, intensiver, emotionaler" – das sei einfach "zu viel", um alles auf einmal zu zeigen.

"Zu viel" für Binge-Watching?

Absichtlich übertriebene Marketing-Statements hin oder her: Dass ein Publikumsliebling wie "The Boys" von wöchentlich gesendeten Episoden profitieren kann, liegt nahe. Ein bisschen auf neue Folgen warten zu müssen, erhöht die Vorfreude. Außerdem bekommen gelungene Twists oder gute Figuren die Zeit, sich zum Kult und zu Fan-Lieblingen zu entwickeln – denken wir etwa an das bange Hinfiebern auf neue "Game of Thrones"-Episoden oder an "The Mandalorian" und seinen Baby Yoda.

Und wer es gar nicht erwarten kann: Eine erste Szene aus Staffel 2 steht bereits bei YouTube online und stellt uns die neue Superheldin Stormfront näher vor.