"The Christmas Chronicles 2"-Teaser: Es weihnachtet sehr auf Netflix!

Zwei Jahre nachdem Kurt Russell erstmals für Netflix in den roten Anzug schlüpfte, kehren Santa Claus und Mrs. Claus zurück! Der Streamingriese hat den ersten Teaser-Trailer zu "The Christmas Chronicles 2" veröffentlicht und verraten, ab wann wir uns mit dem weihnachtlichen Sequel auf die Festtage einstimmen können.

Wenn es nach Netflix geht, fällt Weihnachten dieses Jahr auf den 25. November, denn dann landet "The Christmas Chronicles 2" auf der Streamingplattform. Und es sieht ganz so aus, als würde Goldie Hawns Mrs. Claus im kommenden Sequel stärker in den Fokus rücken: "Es ist Zeit, dass Mrs. Claus bekommt, was ihr zusteht", lautet die mysteriöse Botschaft auf dem Twitter-Account von Netflix. Dazu gibt es den ersten Teaser-Trailer zum Film.

Das Sequel beschert uns ein Wiedersehen

In dem 30-sekündigen Clip gibt es ein Wiedersehen mit Kate Pierce (Darby Camp), die die Zuschauer bereits aus dem ersten Film von 2018 kennen. Mittlerweile ist Kate zu einem zynischen Teenager herangewachsen, doch für ein zweites Abenteuer mit Santa Claus ist man nie zu alt. Diesmal gilt es einen magischen Unruhestifter namens Belsnickel aufzuhalten, der das Weihnachtsfest zerstören will.

Die Neuen

Neben den wiederkehrenden Cast-Mitgliedern Kurt Russell, Goldie Hawn und Darby Camp gibt es auch einige Neuzugänge in der Besetzung. Julian Dennison ("Deadpool 2") wird Belsnickel verkörpern und Jahzir Bruno ("The Oath") spielt einen Charakter namens Jack. Laut Collider stößt zudem Tyrese Gibson ("Fast & Furious 8") zum Cast. Chris Columbus ("Kevin – Allein zu Haus"), der schon am ersten Teil als Produzent beteiligt war, verantwortet das Sequel zusätzlich als Regisseur.