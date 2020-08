"The Crown": Elizabeth Debicki spielt ab Staffel 5 Prinzessin Diana

Für Lady-Di-Fans wird "The Crown" ab Staffel 4 besonders spannend. Dann taucht endlich die Königin der Herzen in der preisgekrönten Dramaserie auf. Nun haben die Macher auch die ideale Besetzung für die ältere Version der Ex von Prinz Charles gefunden.

Die australische Schauspielerin Elizabeth Debicki ("Der große Gatsby", "Tenet") schlüpft in Staffel 5 und 6 in die Rolle der tragischen Adeligen. Das verkündet das "The Crown"-Team auf seiner Twitter-Seite.

Elizabeth Debicki ist selbst Fan von "The Crown"

In einem Statement bekennt Debicki, dass sie ein "The Crown"-Fan der ersten Stunde ist: "Prinzessin Dianas Geist, ihre Worte und Handlungen leben in den Herzen so vieler Menschen fort", erklärt die Australierin. "Es ist ein wahres Privileg und eine Ehre zu dieser meisterhaften Serie zu stoßen, die mich von der ersten Episode an in ihren Bann gezogen hat."

Debicki landete zu Beginn ihrer Karriere gleich einen Part in Baz Luhrmanns "Der große Gatsby". Seit "Guardians of the Galaxy Vol. 2" gehört sie als Hohepriesterin Ayesha zum Marvel Cinematic Universe (MCU). Zudem ergatterte die Darstellerin einen Part in Christopher Nolans neuem Film "Tenet", der Ende August weltweit in den Kinos starten soll.

Staffel 4 der Netflix-Serie erscheint noch 2020

Bei "The Crown" befindet sich Debicki in wahrlich illustrer Gesellschaft. In den letzten beiden Staffeln der Serie verkörpern Imelda Staunton ("Harry Potter") und Jonathan Pryce ("Game of Thrones") das Regentenpaar. Lesley Manville ("Maleficent") wird zu Prinzessin Margaret, der Schwester der Königin. Die Part des älteren Prinz Charles und seiner Schwester Anne sind derzeit noch unbesetzt.

Zunächst aber erscheint Staffel 4, in der Newcomerin Emma Corrin ihren Einstand als junge Diana Spencer gibt. Außerdem können wir uns auf Gillian Anderson als "eiserne Lady" Margaret Thatcher freuen.