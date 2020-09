"The Crown": Erste Staffel-4-Bilder mit Lady Di und Margaret Thatcher

Die Queen bekommt Konkurrenz: In Staffel 4 von "The Crown" muss Elizabeth II. reichlich Screentime an Margaret Thatcher und Lady Diana abtreten. Jetzt gibt es endlich erste Bilder von Gillian Anderson und Emma Corrin als ikonische Britinnen.

Die Fotos zeigen Premierministerin Thatcher (Gillian Anderson), wie sie vor der Downing Street dem Volk zuwinkt und eine schüchterne Lady Diana (Emma Corrin) unter Beobachtung der Paparazzi bei einem festlichen Event und auf der Straße. Sowohl Anderson als auch Corrin scheinen komplett in ihren Rollen aufzugehen. Netflix und Rotten Tomatoes haben die Bilder jeweils auf Twitter veröffentlicht.

Wird die Queen zur zweiten Geige?

Doch keine Sorge: Es gibt auch zwei Bilder aus dem Kern der royalen Familie. Die Queen (Olivia Colman) und der Prinzgemahl (Tobias Menzies) besuchen offenbar die Oper oder ein Theater. Der Ausdruck der Regentin: verkniffen. Außerdem gibt es einen Schnappschuss von Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret, vermutlich in ihrem Feriendomizil. Wirklich glücklich wirkt die Schwester der Königin jedoch ebenfalls nicht.

Krieg und Liebe: Darum geht es in Staffel 4

Wie in jeder Season haben die Royals auch in Staffel 4 mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Die zehn neuen Folgen setzen Ende der 1970er-Jahre ein. Thronfolger Prinz Charles ist mit 30 immer noch unverheiratet und soll auf Wunsch des Palastes endlich eine Frau finden: Auftritt Diana Spencer.

Außerdem gibt es Reibereien zwischen der Queen und Margaret Thatcher, als die Premierministerin den Falklandkrieg vom Zaun bricht. Die Queen fürchtet um die Stabilität des Commonwealth. Es wartet mit Charles' und Dianas Vermählung aber auch eine Traumhochzeit auf das britische Volk.