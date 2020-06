"The Crown": In Staffel 4 steht Lady Diana im Fokus

Noch 2020 soll "The Crown" mit Staffel 4 in die nächste royale Runde gehen. Was uns in den zehn neuen Episoden erwartet, verriet nun Prinz-Philip-Darsteller Tobias Menzies.

Neben Charles spiele vor allem Diana eine große Rolle in Staffel 4. "Die gewisser Weise treten die Kinder in den Vordergrund", erklärt Menzies ("Outlander") im Interview mit Deadline. Doch es sei Gillian Anderson als Margaret Thatcher, die eine neue Dynamik in die Show bringe.

Lady Diana und Margaret Thatcher im Fokus

"Charles tritt in den Vordergrund, Diana spielt eine große Rolle in Staffel 4", teasert Menzies an. Die junge Königin der Herzen wird von Newcomerin Emma Corrin ("Pennyworth") verkörpert. "Margaret Thatcher ist natürlich Teil von Staffel 4. Das ist sehr interessant, da sie die umstrittenste politische Figur ist, die die Serie bislang darstellte."

Menzies ist vor allem von Andersons Verwandlung zur britischen Premierministerin beeindruckt. "Sie sah bemerkenswert in der Rolle aus, sie sah Thatcher unglaublich ähnlich", so Menzies. "Es wird interessant zu sehen, wie das aufgenommen wird. Alle anderen politischen Persönlichkeiten lagen weit genug in der Vergangenheit, um weniger Angriffsfläche zu bieten."

Staffel 4 noch nicht komplett abgedreht?

Eines bedauert Menzies jedoch: Durch die Corona-Pandemie wurden die Dreharbeiten zu Staffel 4 einige Wochen früher beendet als geplant. Dadurch hätten er und der Cast keine Chance auf einen richtigen Abschied gehabt. Denn nach Staffel 3 und 4 wird die Besetzung erneut komplett ausgetauscht. In der fünften Season verkörpert Imelda Staunton ("Harry Potter") die Queen.

Zunächst können sich Fans jedoch auf Staffel 4 freuen. Menzies ist guter Dinge, dass die Macher trotz der Unterbrechung der Dreharbeiten den Großteil der Season abgedreht haben. "Es ist gut möglich, dass das vorhandene Material für Staffel 4 reicht und keine Nachdrehs nötig sind", ist Menzies überzeugt.