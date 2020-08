"The Crown": Teaser mit Lady Di verrät Starttermin von Staffel 4

Zeit, den Wasserkessel aufzusetzen und das gute Teegeschirr herauszuholen! Staffel 4 von "The Crown" hat endlich einen Release-Termin. Netflix verkündet das Datum im Rahmen eines Teasers. Und der zeigt ganz klar, dass die Queen in der neuen Season viel Screenzeit an Margaret Thatcher und vor allem Lady Di abgeben muss.

Am 15. November können wir uns auf zehn neue Folgen aus dem Inneren des Buckingham Palace freuen. In dem knapp einminütigen Clip darf Elizabeth II. zwar in voller Montur auf einem Pferd einreiten. Die Bühne gehört aber ganz klar Charles' Zukünftiger, Diana Spencer – auch wenn die Macher uns eine Frontalansicht der Königin der Herzen schuldig bleiben.

Lady Diana im Fokus von Staffel 4

Der Teaser fängt ikonische Momente im Leben der jungen Diana ein, die im Rückblick tragisch anmuten: wie ihr von der Bevölkerung zugejubelt wird und sie sich den Paparazzi stellen muss. Und es gibt sogar eine Rückansicht des legendären Hochzeitskleids, in dem sie Charles im Juli 1981 das Ja-Wort gibt. Auch von Gillian Anderson ("Akte X") als Margaret Thatcher bekommen wir nur wenig zu sehen. Sie wird kurz im Kabinett und vor der Downing Street gezeigt, vor allem ihre auftoupierte Helmfrisur bleibt im Gedächtnis.

"The Crown" macht zwei Jahre Sendepause

Mit den neuen Folgen sollten Fans haushalten. Die Dreharbeiten zu "The Crown" werden laut Deadline bis zum kommenden Jahr pausiert. Das bedeutet, dass wir vermutlich erst 2022 mit Staffel 5 der Dramaserie rechnen können, in der es wieder einen Zeitsprung gibt. Der Großteil des Casts steht jedoch bereits fest mit Imelda Staunton als Queen, Jonathan Pryce ("Game of Thrones") als Prinz Philip, Elizabeth Debicki ("Der große Gatsby") als Lady Di und Lesley Manville ("Maleficent") als Prinzessin Margaret. Staffel 6 soll die Serie dann zum Abschluss bringen.