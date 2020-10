"The Crown": "The Wire"-Star wird in Staffel 5 & 6 zu Prinz Charles

Das britische Königshaus ist endlich komplett: Die Serie "The Crown" hat ihren Prinz Charles für die letzten beiden Staffeln gefunden. "The Wire"-Star Dominic West soll in die Rolle des Thronfolgers und Prince of Wales schlüpfen.

Dominic West befindet sich laut Variety in den abschließenden Verhandlungen mit den "The Crown"-Produzenten, der Deal ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern.

Die wichtigsten "The Crown"-Rollen sind besetzt

Sollte der Deal zustande kommen, begibt sich West in illustre Gesellschaft. Imelda Staunton ("Harry Potter") und Jonathan Pryce ("Game of Thrones") geben ab Staffel 5 das Regentenpaar, Leslie Manville ("Maleficent") ist als Prinzessin Margaret zu sehen und auch Lady Di wurde bereits besetzt. Elizabeth Debicki ("Tenet") verkörpert die Königin der Herzen in Staffel 5 und 6. Die beiden Staffeln sollen die Zeit von den 1990er-Jahren bis in die frühen 2000er-Jahre abdecken. Damit dürfte die Trennung und Scheidung von Charles und Diana unweigerlich zum Thema werden.

Dominic West erst 2022 als Prinz Charles?

Dominic West ist ein echter Serientäter. Der Brite hat bei Erfolgsformaten wie der Crimeserie "The Wire", dem Dramaformat "The Affair" und der Miniserie "Les Misérables" mitgespielt und kann zwei Golden-Globes-Nominierungen vorweisen. Im Kino tauchte er unter anderem in "Chicago", "300" und zuletzt "Tomb Raider" auf. Bis wir West als Prinz Charles zu sehen bekommen, dürfte es allerdings etwas dauern. Die Dreharbeiten für Staffel 5 sollen erst im kommenden Jahr beginnen. Das bedeutet, dass sich die Royals vermutlich bis ins Jahr 2022 rar machen werden. Dafür erscheint aber in einem knappen Monat die vierte Season.