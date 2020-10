"The Crown"-Trailer: Margaret Thatcher trifft auf Queen Elizabeth II.

Der offizielle Trailer zu Staffel 4 von "The Crown" ist da. Fans der Netflix-Serie sollten sich besser warm anziehen, denn besonders der Ton zwischen Premierministerin Margaret Thatcher und Queen Elizabeth II. ist in den neuen Folgen mehr als kühl ...

"Arbeitslosigkeit, Rezession, Krisen – ein gefährliches Spiel, sich links, rechts und in der Mitte Feinde zu schaffen", fasst die Queen (Olivia Colman) die heikle politische Lage im Großbritannien Ende der 1970er-Jahre zusammen. "Nicht, wenn man sich wohl dabei fühlt, Feinde zu haben", erwidert Margaret Thatcher (Gillian Anderson) im neuen Trailer. Eine indirekte Warnung, die schon einen Vorgeschmack auf die Spannungen liefert, die sich zwischen den beiden Machthaberinnen in Staffel 4 von "The Crown" aufbauen. Diese verschärfen sich, als Thatcher das Land in den Falklandkrieg führt ...

Die Rebellin im Palast

Zugleich zeigt der neue Clip Prinz Charles (Josh O'Connor) auf der Suche nach einer "angemessenen" Braut – Auftritt Lady Diana Spencer (Emma Corrin). Im britischen Königshaus ist man jedoch gar nicht erfreut darüber, wie unangepasst die spätere "Königin der Herzen" ist ...

Weitere Darsteller in Staffel 4 sind Helena Bonham Carter als Prinzessin Margaret, Tobias Menzies als Prinz Philip, Erin Doherty als Prinzessin Anne und Marion Bailey als "Queen Mother" Elizabeth.