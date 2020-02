The Deal is Done: "Friends"-Reunion bestätigt!

Nun ist es offiziell und vertraglich besiegelt: Die lang ersehnte "Friends"-Reunion findet tatsächlich statt. Das Beste daran ist, dass das Special noch in der ersten Jahreshälfte ausgestrahlt werden soll. Doch es gibt wie so oft einen Haken ...

Tun sie's oder tun sie's nicht: Das war lange Zeit eine berechtigte Frage, wenn es um eine mögliche "Friends"-Reunion ging. Doch mit all dem ja, nein, vielleicht, könnte sein, ist jetzt endgültig Schluss: Wie Variety berichtet, haben Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer fest für ein HBO-Max-Special zugesagt. Untermauert wird diese Neuigkeit von einem Instagram-Post der Monica-Darstellerin.

Geld regiert die Welt

Während es Anfang des Monats noch hieß, dass die Schauspieler zwischen drei und vier Millionen US-Dollar Gage für die Reunion erhalten sollen, schreibt das Branchenportal von mindestens 2,5 Millionen pro Darsteller. Es wird also vorerst weiter ein Geheimnis bleiben, wer wie viel Geld erhalten hat, um die Rückkehr attraktiv zu machen.

Das "Friends"-Special wird exklusiv für den neuen Streamingdienst HBO Max entwickelt. Der Wermutstropfen dabei: Das neue Video-on-Demand-Portal von WarnerMedia wird im Mai dieses Jahres vorerst nur in den USA starten. Ob und wann der Streamingdienst auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist unklar.

Zumindest die alten "Friends"-Staffeln bleiben uns erhalten

Seit alle "Friends"-Staffel nicht mehr auf Netflix verfügbar sind, haben sich die Verkäufe der Serie in digitaler und physischer Form "grob verdreifacht", teilte Warner Bros. Home Entertainment erst kürzlich Variety mit. Zumindest in Deutschland müssen wir nicht ohne "Friends" auskommen: Die zehn Staffeln gibt es aktuell über Amazon Prime Video. Drücken wir also die Daumen, dass es das Special in diesem Jahr auch hierzulande zu sehen geben wird. Irgendwo. Meinetwegen auch gegen Bezahlung!