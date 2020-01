"The Falcon And The Winter Soldier" bekommt erneut Cast-Zuwachs

Die Besetzungsliste der Marvel-Serie "The Falcon And The Winter Soldier" wird länger und länger. Jetzt hat sich ein echter Serien-Veteran dem Cast um Anthony Mackie und Sebastian Stan angeschlossen.

Noah Mills heißt der Neue im "The Falcon And The Winter Soldier"-Cast, wie Deadline verkündet. Der Schauspieler ist vor allem bekannt aus TV-Shows wie "The Enemy Within", "The Brave" und "2 Broke Girls". Wen Mills spielen wird, verrät Marvel Studios allerdings bislang nicht.

"The Falcon And The Winter Soldier" nimmt Gestalt an

Noah Mills stößt zur Besetzung um Anthony Mackie und Sebastian Stan, die in den Titelrollen zu sehen sein werden. Weitere bestätigte Cast-Mitglieder sind Daniel Brühl, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Desmond Chiam und Miki Ishikawa.

Brühl und VanCamp kehren als Schurke Helmut Zemo und Agentin Sharon Carter zurück, zwei Charaktere, die bereits im Marvel Cinematic Universe zu sehen waren. Russell wiederum spielt John Walker, den Comicleser auch unter dem Namen U.S. Agent kennen. Ähnlich wie Captain America ist U.S. Agent ein Supersoldat, handelt allerdings ganz im Auftrag der amerikanischen Regierung. Berichten zufolge wird John Walker auch in der TV-Serie der von der Regierung bevorzugte Cap-Ersatzmann nach den Ereignissen aus "Avengers: Endgame".

"The Falcon And The Winter Soldier" soll voraussichtlich nur sechs einstündige Episoden umfassen. Die Serie soll ab August 2020 auf dem neuen Streamingdienst Disney+ zum Abruf bereitstehen.