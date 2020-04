Die Erwartungen der Fans an "The Falcon and the Winter Soldier" sind hoch, knüpft die kommende Serie auf Disney+ doch direkt an die Ereignisse aus "Avengers: Endgame" an. Hauptdarsteller Sebastian Stan freut sich nach dem großen Crossover-Film unterdessen vor allem darauf, wieder einen "bodenständigeren" Ton anzuschlagen – ganz wie einst in "The Return of the First Avenger".

"The Falcon and the Winter Soldier" erinnere ihn an den zweiten "Captain America"-Solofilm, erklärt Winter-Soldier-Darsteller Sebastian Stan im Interview mit The Hollywood Reporter.

"Auf viele Arten fühlte sich die Serie an wie ein Film. Was ich daran geliebt habe, ist, dass sie sich tonal sehr in derselben Welt bewegt wie 'The Return of the First Avenger'. Der Film ist eine meiner liebsten Dreherfahrungen, die ich je hatte", so der Schauspieler. "Der Film war bodenständig und spielte größtenteils in einer Welt, wie wir sie kennen. Aber er ist auch vollgestopft mit einer Menge massiver Action-Szenen gemischt mit charakterzentrierten Sequenzen."

Sebastian Stan sieht klaren Vorteil im Serienformat

In einem Punkt sei "The Falcon and the Winter Soldier" der Comicverfilmung "The Return of the First Avenger" sogar einen Schritt voraus, schwärmt Stan weiter. "Diese Charaktere bekommen so viel mehr Laufzeit, in der wir sie besser kennenlernen können. Wir können sie in Situationen stecken, in denen wir sie nie zuvor aussetzen konnten, weil wir jetzt sechs Stunden haben statt zwei."

Neben Sebastian Stan wird Anthony Mackie als Captain-America-Nachfolger Falcon zurückkehren. Zudem werden Daniel Brühl als Schurke Baron Zemo und Emily VanCamp als CIA-Agentin Sharon Carter in "The Falcon and the Winter Soldier" zu sehen sein. Aktuell sind die Dreharbeiten zur Serie allerdings aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie unterbrochen.