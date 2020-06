"The Flash"-Film: Ist Jeffrey Dean Morgan als Flashpoint-Batman dabei?

Seit Jahren ist ein Solofilm für Ezra Millers The Flash in Planung, wirklich voran ging es mit dem Projekt jedoch nicht. Frühen Berichten zufolge soll der Film die Flashpoint-Storyline aus den Comics aufgreifen. Ein neues Gerücht geht nun einen Schritt weiter: Demnach soll "The Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan seine Rolle als Thomas Wayne wiederaufnehmen.

Zur Erinnerung: Jeffrey Dean Morgans Thomas Wayne tauchte in "Batman v Superman: Dawn of Justice" auf, nur um gemeinsam mit Ehefrau Martha erschossen zu werden. Im kommenden "The Flash"-Film könnte er dennoch zurückkehren: Laut Quellen von Comicbook ist Morgan als Flashpoint-Version von Batman im Gespräch, obwohl noch keine offiziellen Verhandlungen stattfinden.

Die zugehörige Comicvorlage erzählt die Geschichte einer alternativen Realität, in der Bruce Wayne anstelle seiner Eltern ermordet wird. Thomas Wayne wird daraufhin zu einer brutaleren, rachsüchtigeren Version des dunklen Ritters.

BossLogic inszeniert JDM als Flashpoint-Batman

Noch ist nichts in Stein gemeißelt und bis zum Kinostart im Juni 2022 kann noch einiges passieren, Digitalkünstler BossLogic hat sich dennoch bereits an die Arbeit gemacht und Jeffrey Dean Morgan (JDM) als Flashpoint-Batman in Szene gesetzt.

Düsterer Batman in "The Flash"? JDM schließt es nicht aus

Jeffrey Dean Morgan selbst deutete in der Vergangenheit immer wieder an, dass ein Comeback seinerseits im DC Extended Universe nicht ausgeschlossen ist. Auf die Frage, ob sein Cameo-Auftritt in "Batman v Superman" in einer größeren Rolle münden wird, antwortete der Hollywoodstar im Interview mit Total Film (via Games Radar): "Wir werden sehen."

Angesichts der Plot-Gerüchte schwärmte JDM: "Der Flashpoint-Batman ist für mich nicht nur der düsterste Batman, sondern der coolste. Ich liebe seine ganze Storyline, wer er ist und die gequälte Seele hinter allem."