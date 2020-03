"The Last of Us": Fans wollen Jaime Lannister als Joel!

Die Nachricht, dass eine Serie zum PlayStation-Blockbuster "The Last of Us" kommt, ist noch brandneu – und die Fans haben schon sehr konkrete Vorstellungen davon, wer die Hauptrolle spielen soll. Nämlich niemand Geringeres als Nikolaj Coster-Waldau alias Jaime Lannister aus "Game of Thrones"!

Auf Twitter gibt es momentan eine richtige Online-Bewegung, die sich dafür stark macht, dass Coster-Waldau die Rolle von Joel übernehmen soll. Grimmig, desillusioniert, aber mit einem Herzen aus Gold – haut hin, so war Jaime Lannister am Ende von "Game of Thrones" ja auch. Die Seite Complex hat beispielhaft ein paar Tweets zusammengestellt.

Das muss nix heißen. Aber kann.

Schon klar – nicht jeder Fan-Wunsch wird wahr. Immerhin werden der produzierende Streaming-Dienst HBO und "The Last of Us"-Entwickler Naughty Dog sicherlich genaue Vorstellungen haben, wer die Hauptrollen übernehmen soll.

Empfehlungen des Autors: Primetime Was wir aus dem Erfolg des "Sonic"-Films lernen können

Aber dass das Feedback der Fans berücksichtigt wird, ist in letzter Zeit immer öfter zu sehen. Prominentestes Beispiel der letzten Wochen ist natürlich der "Sonic"-Film. Der Look des blauen Sega-Maskottchens wurde kurz vor dem Kinostart noch einmal radikal verändert, nachdem Fans ihren Unmut über das erste Design lautstark kundgetan hatten.

"The Last of Us" meets "Game of Thrones" meets "Es"?

Und weil Spekulieren so Spaß macht, werfen Fans gleich noch einen zweiten bekannten Namen in die Waagschale: So soll Sophia Lillis, die einem weltweiten Publikum als die junge Beverly Marsh in den "Es"-Filmen bekannt geworden ist, Joels minderjähriges Mündel Ellie spielen. Wäre auch nicht die schlechteste Casting-Wahl.

HBO und Naughty Dog entwickeln momentan die Serien-Adaption von "The Last of Us". Aktuell gibt es aber noch keine bestätigten Details zur genauen Handlung, der Besetzung oder wann die Serie starten soll.