"The Last Of Us"-Serie kommt: HBO ordert Adaption der Videospiele

Nach zwei äußerst erfolgreichen PlayStation-Games erobert das "The Last of Us"-Franchise bald die Fernsehbildschirme: US-Bezahlsender HBO hat eine TV-Adaption der düsteren Horror-Actionreihe geordert. Fans dürfte es freuen, dass einer der Verantwortlichen der Spielereihe auch an der TV-Serie beteiligt sein wird.

Neil Druckmann, Game Director bei den beiden "The Last of Us"-Spielen, wird an der geplanten HBO-Serie als Drehbuchautor und ausführender Produzent mitwirken, berichtet Deadline. Unterstützung bekommt er von "Chernobyl"-Schöpfer Craig Mazin und "Game of Thrones"-Produzentin Carolyn Strauss.

Serie für Gamer und Newcomer

Bislang ist weder bekannt, wie viele Episoden HBO in Auftrag gegeben hat, noch wann die Serie erscheinen soll. Francesca Orsi, ihres Zeichens Executive Vice President von HBO Programming, verspricht lediglich, die Serie werde "sowohl eingefleischte Fans der 'The Last of Us'-Spiele als auch Newcomer ohne Vorwissen über diese genredefinierende Saga ansprechen."

Das neue "The Walking Dead"?

"The Last of Us" ist ein Horror-Action-Abenteuerspiel, hinter dem der kalifornische Spielenentwickler Naughty Dog steckt und das 2013 von Sony herausgebracht wurde. Erst im Juni 2020 erschien das Sequel "The Last of Us Part II" für die PlayStation 4. Die Reihe ist 20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation durch eine globale Seuche angesiedelt und handelt von Joel und Ellie, die in dieser düsteren postapokalyptischen Welt ums Überleben kämpfen.

Mit anderen Worten: Die kommende Serie dürfte vor allem Fans der Endzeitserie "The 100" oder der Zombieserie "The Walking Dead" ansprechen. Dass die "The Last of Us"-Serie geordert wird, kurz nachdem das bevorstehende "TWD"-Ende angekündigt wurde, ist sicherlich kein Zufall ...