"The Last of Us"-Serie wird laut Produzent besser als das Game

Der PlayStation-Hit "The Last of Us" wird zu einer HBO-Serie. Nachvollziehbar, dass sich Fans Sorgen machen, dass die Produktion dem Spiel nicht gerecht wird. Produzent Craig Mazin verspricht jedoch, dass die Serie wenn überhaupt noch besser wird als das PS4-Spiel.

Die Welt von "The Last of Us" soll ausgebaut und damit verbessert werden, versichert Mazin im Radiointerview mit BBC Radio 5 (via IGN).

Die Welt von "The Last of Us" wird als Serie erweitert

"Ich denke, Fans befürchten immer, dass, wenn etwas von jemand anderem adaptiert wird, die zuständigen Leute es nicht verstehen oder es ändern werden", erklärt Mazin. Bei "The Last of Us" arbeite er aber gemeinsam mit Spiele-Entwickler Neil Druckmann von Naughty Dog zusammen. "Die Änderungen, die wir vornehmen, sollen Lücken ausfüllen und die Welt erweitern. Nicht, um Dinge rückgängig zu machen, sondern um sie zu verbessern." Er kreiere Dinge neu und überdenke, wie das, was vorhanden ist, in ein neues Format überführbar sei.

Für Mazin, der sich zuletzt als Serienschöpfer der HBO-Serie "Chernobyl" hervorgetan hat, ist die "The Last of Us"-Serie ein sehr emotionales Projekt. "Für mich ist die Arbeit an der Serie ein wahr gewordener Traum", schwärmt der Produzent. "Ich habe ein bisschen Angst, weil viele Emotionen, die ich mit dem Spiel verbinde, sehr intensiv sind. Ich werde mich wahrscheinlich in einem Bunker verstecken, denn du kannst nicht alle Fans glücklich machen."

Nikolaj Coster-Waldau als Joel?

Casting-News gibt es in diesem frühen Stadium noch nicht. "The Last of Us"-Fans fordern jedoch jetzt schon lautstark auf Twitter "Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau als Hauptfigur Joel. Sicher ist bislang nur, dass Regisseur Johan Renck die Pilotfolge von "The Last of Us" inszenieren wird. Er hat bereits bei "Chernobyl" erfolgreich Regie geführt. Beim Score bleibt Mazin der Vorlage treu. Komponist Gustavo Santaolalla, der bereits beim Spiel für die musikalische Untermalung sorgte, wurde auch für die Serie engagiert.

Laut IMDb soll die Serie 2021 auf HBO Premiere feiern.