"The Last of Us"-Verfilmung: HBO gibt Hauptdarsteller bekannt

Endlich ist es raus: HBO verrät, wer in der TV-Adaption vom Videospiel "The Last of Us" in die Rollen der beiden Protagonisten Ellie und und Joel schlüpfen wird. Vor allem "Game of Thrones"-Fans dürften bei den Namen der Schauspieler aufhorchen.

Pedro Pascal und Bella Ramsey werden in der "The Last of Us"-Serie zu den beiden Überlebenskünstlern Joel und Ellie, wie unter anderem Deadline berichtet.

"The Last of Us" wird zur Serie

Pascal und Ramsey verschlägt es in der Videospielverfilmung in eine postapokalyptische Zeit, in der ein Großteil der Zivilisation durch einen mysteriösen Pilz ausgerottet wurde. Joel ist eigentlich ein Einzelgänger, der sich mit – teilweise kriminellen – Auftragsarbeiten über Wasser hält. Für einen neuen Job soll er die 14-jährige Ellie aus einer Quarantänezone schmuggeln und durch halb Amerika zu einer Gruppe Widerstandskämpfer bringen.

Doch natürlich steckt mehr hinter dem Auftrag, denn Ellie ist nicht irgendein Kind. Parallel muss Joel mit seinen inneren Dämonen kämpfen, die ihn aus seiner Vergangenheit immer wieder einholen.

Pascal und Ramsey haben eine gemeinsame HBO-Vergangenheit

Die beiden Schauspieler haben eine interessante Gemeinsamkeit, denn sie waren bereits Teil der HBO-Erfolgsserie "Game of Thrones". Pedro Pascal war 2014 für sieben Episoden als Oberyn Martell zu sehen – bis der Prinz von Gregor "Der Berg" Clegane buchstäblich zermalmt wurde. Erfahrung als Babysitter hat Pedro Pascal auch, immerhin spielt er seit 2019 die Hauptrolle in "The Mandalorian". In der überaus erfolgreichen "Star Wars"-Serie soll er ebenfalls eigentlich nur ein Findelkind von A nach B bringen – merkt aber schnell, dass "das Kind" etwas Besonderes ist und entsprechenden Schutz und väterliche Fürsorge benötigt.

Bella Ramsey stieß im Gegensatz zu Pascal erst später zu "Game of Thrones" hinzu, war dann allerdings in neun Folgen als Lyanna Mormont zu sehen. Sie unterstützte mit ihrem Haus die Starks im Kampf um Westeros.

Wann mit den Dreharbeiten zu "The Last of Us" begonnen wird, ist noch unklar. Auch wann die Serie auf HBO starten wird, ist vorerst unbekannt.