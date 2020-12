"The Mandalorian" bekommt Weihnachtsspecial zu Staffel 2

Bereits am Freitag steht uns das große Staffelfinale von "The Mandalorian" bevor. Doch ein kleines Highlight hat Disney+ für die Fans des Kopfgeldjägers noch in petto: Pünktlich zu Weihnachten wird es ein Special mit exklusiven Inhalten geben.

Das Weihnachtsspecial wird Teil der "Disney Gallery: The Mandalorian"-Reihe werden. Dort haben wir bereits im Anschluss an Staffel 1 Einblicke hinter die Kulissen erhalten und durften persönlichen Erfahrungen und Erlebnissen der Regisseure lauschen.

Wie entstand Staffel 2?

"Von der triumphalen Rückkehr des legendären Kopfgeldjägers Boba Fett bis zum Debüt des Fanlieblings Ahsoka Tano: Die zweite 'The Mandalorian'-Staffel ist eine unterhaltsame, überraschende und emotionale Achterbahnfahrt, die Fans jeden Freitag aufs Neue einschalten lässt", kündigt Disney das Special an (via Comicbook).

In einem einstündigen Special können sich Fans ab dem 25. Dezember selbst davon ein Bild machen, wie die zweite "The Mandalorian"-Staffel zum Leben erweckt wurde.

Exklusiver Blick hinter die Kulissen

Neben den Regisseuren der jeweiligen Folgen werden auch einige Darsteller zu Wort kommen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Zudem wird der Entstehungsprozess der Staffel eine Rolle spielen und aufzeigen, wie aus einer einfachen Konzeptzeichnung eine technisch aufwendig produzierte Episode wird.

Bisher gilt der Release am 25. Dezember nur für den US-amerikanischen Raum. Da zuletzt die Disney-Produktionen jedoch weltweit parallel erschienen sind – wie auch die zweite "The Mandalorian"-Staffel – dürfte das Special auch hierzulande einen Tag nach Weihnachten zu sehen sein.