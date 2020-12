"The Mandalorian": Dieses Fan-Casting für Thrawn wäre perfekt

Gerade erst feierte Jedi-Meisterin Ahsoka Tano in "The Mandalorian" ihren Einstand und brachte prompt Großadmiral Thrawn ins Gespräch. Ihn werden wir vermutlich frühestens in Staffel 3 sehen, ein nahezu perfektes Fan-Casting gibt es allerdings schon jetzt.

Der Digital Artist ApexForm hat auf seinem Instagram-Kanal einen Casting-Vorschlag für Großadmiral Thrawn gemacht und gleich das passende Foto mit abgeliefert. Darauf zu sehen ist Benedict Cumberbatch als Realversion des Chiss.

Ein Brite als Chiss? Aber hallo!

"Mit den jüngsten Enthüllungen in Kapitel 13 von 'The Mandalorian', ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir das Debüt des realen Großadmiral Thrawn sehen werden. Aber die wichtige Frage lautet: Wer wird ihn spielen? Meine Wahl fällt auf Benedict Cumberbatch. Er hat das Aussehen und das Können, jemand so berechnenden und finsteren zu spielen", untermauert ApexForm seine Wahl. Außerdem: Seit Thrawns Erscheinen in "Star Wars Rebels" wissen wir, dass der Großadmiral mit einem britischen Akzent spricht. Das Casting eines Briten läge somit auf der Hand.

Benedict Cumberbatch wäre perfekt

Weiterlesen: Primetime Die 10 besten Serien und Filme mit Benedict Cumberbatch

Für Benedict Cumberbatch wäre es nach "Der Hobbit", Marvel und Star Trek eine weitere große Filmreihe, in der er mitmischen würde. In "Star Trek: Into Darkness" hat er 2013 bereits den Gegenspieler von Kirk und seiner Crew verkörpert und bewiesen, wie gut ihm Badass-Rollen stehen. Außerdem hat er seit "Patrick Melrose" im Jahr 2018 in keiner Serie mehr mitgespielt. Es wäre also mal wieder an der Zeit ...

Rosario Dawson als Paradebeispiel für ein Fan-Casting

Wozu Casting-Vorschläge von Fans führen können, zeigte zuletzt Rosario Dawson. Dass sie in "The Mandalorian" als Ahsoka Tano zu sehen ist, verdankt sie nämlich dem Einwurf eines Fans, wie sie jüngst in einem Interview verraten hat. Erst durch ihn und ihre darauffolgende Reaktion kam der Stein so richtig ins Rollen.