"The Mandalorian": Fans haben Rosario Dawson als Ahsoka vorgeschlagen

In der fünften "The Mandalorian"-Episode gibt Rosario Dawson ihr Debüt als Jedi-Meisterin Ahsoka Tano. Dass die Wahl für die Realversion des Charakters auf sie gefallen ist, hat die Schauspielerin in erster Linie den Fans zu verdanken, wie Dawson nun verrät.

In einem ausführlichen Interview mit Vanity Fair berichtet Rosario Dawson, wie es dazu gekommen ist. Angefangen hat alles mit einem Tweet: "[Der Vorschlag] erschien zuerst online. Jemand schrieb mir auf Twitter und fan-castete mich. Ich habe geantwortet und meinte: 'Absolut, ja bitte!'"

Es war einmal ein Tweet ...

Anschließend sei eins zum anderen gekommen: Eine Mitarbeiterin der "Star Wars"-Presseabteilung habe den Tweet gesehen und an Regisseur Dave Filoni weitergeleitet. Das habe alles ins Rollen gebracht. Doch dann passierte lange Zeit nichts.

Im Vanity-Fair-Interview, an dem auch Dave Filoni teilnimmt, erklärt er: "Ich habe Rosario gesehen und dachte: 'Huh. Ja, ich denke, sie könnte eine gute Ahsoka abgeben.'" Zu dem Zeitpunkt stand allerdings noch nicht einmal fest, ob Ahsoka Tano überhaupt in "The Mandalorian" auftauchen würde. Erst als er enger mit Jon Favreau zusammengearbeitet hat, erwähnte Filoni die Jedi und brachte Rosario Dawson ins Spiel – und Favreau war begeistert.

Aus Rosario Dawson wird Ahsoka Tano

Trotzdem musste Rosario Dawson zum Vorsprechen und es war für sie eine echte Herausforderung. "Ich schritt durch die Gegend, sprang hoch und runter, versuchte, total gelassen zu wirken, aber innerlich bin ich ausgerastet", erinnert sich die Schauspielerin.

Am Ende ging alles gut, weshalb wir in der aktuellen zweiten "The Mandalorian"-Staffel Rosario Dawson als Ahsoka Tano bewundern dürfen. Und in ihrer Rolle als Jedi hat sie nun sogar ihr eigenes Charakter-Poster erhalten, das sie stolz auf Twitter teilt.