"The Mandalorian": Jon Favreau verrät Start-Zeitraum für Staffel 2

Die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" hat dem Streaming-Dienst Disney+ zu einem gelungenen Start verholfen. Nun ist Staffel 1 in den USA schon zu Ende und Staffel 2 steht in den Startlöchern. Showrunner Jon Favreau hat den Termin schon verraten.

Hierzulande ist Disney+ noch gar nicht gestartet und damit auch "The Mandalorian" noch nicht. Wenn die Serie um einen schweigsamen Kopfgeldjäger Anfang 2020 endlich den Sprung zu uns macht, dürfen wir uns dafür schon von Anfang an auf eine zweite Staffel einstellen. Laut Jon Favreau geht die Serie im Herbst nächsten Jahres in die Verlängerung.

Staffel 2 startet im Herbst 2020 – mit grünem Schweine-Alien?

Bei Twitter gab der Serien-Schöpfer den Zeitraum für den Release bekannt und lieferte Fans gleich ein Rätsel mit: Warum ist auf dem mitgelieferten Foto die Statue eines nackten Aliens zu sehen? Bei dem schweinenasigen Hünen scheint es sich um einen Gamorreaner zu handeln – diese Alien-Spezies ist in den "Star Wars"-Filmen vor allem dafür bekannt, die Palastwache bei Jabba dem Hutten zu stellen. Bekommt der Mandalorianer in Staffel 2 einen neuen grünen Gefährten? Oder einen Gegenspieler? Oder sieht er unter der Maske am Ende doch ganz anders aus als wir dachten?

Wir warten solange auf den Start von Staffel 1 ...

Klarheit bringt wohl erst Staffel 2 von "The Mandalorian". Ob die neuen Folgen bei uns zeitgleich zum US-Release starten, muss sich noch zeigen. Da Disney+ ab Ende März 2020 aber auch hierzulande verfügbar sein soll, wäre es seltsam, wenn Disney die Veröffentlichung international erneut staffeln würde wie es derzeit bei Staffel 1 der Fall ist.