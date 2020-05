"The Mandalorian"-Konzepte: So anders hätte Baby Yoda aussehen können

Baby Yoda ist der mehr oder weniger heimliche Star der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian". Nun zeigen Skizzen aus der Doku-Reihe "Disney Gallery: The Mandalorian", dass das grüne Bündel auch ganz anders hätte aussehen können.

In der "Disney Gallery" blicken Fans auf Disney+ hinter die Kulissen. In der jüngsten Episode der Serie bekommen sie Einblicke in die Entstehung einer ganz besonderen Puppe: Baby Yoda, in "The Mandalorian" natürlich nur unter seinem offiziellen Namen "das Kind" bekannt.

Große Augen, große Ohren

Wie Slashfilm berichtet, wurde Showrunner Jon Favreau durch eines seiner Projekte namens "Gnomes & Goblins" zu der Figur inspiriert. Die Goblins haben hier ebenfalls große Augen und Ohren, die den Großteil der Mimik übernehmen. Das sollte auch bei Baby Yoda der Fall sein – und so entstanden verschiedene Entwürfe.

Zwischen denen mussten sich Favreau und Executive Producer Dave Filoni entscheiden. Faktoren, die dabei eine Rolle spielten: Stimmen die Proportionen? Ist der Wonneproppen knuddelig genug? Tatsächlich waren einige Versionen laut Favreau sogar ZU niedlich. Letztlich machte ein Design des Künstlers Christian Alzmann das Rennen. Auf Basis seines Entwurfs bauten die Effekt-Spezialisten Puppen für den Dreh und modellierten digitale Modelle.

Werner Herzog wurde Fan der Yoda-Puppe

Empfehlung des Autors: Primetime "The Mandalorian": Unser Episodenguide zu Staffel 1

Weitere interessante Fakten aus der Doku: Mehrere Puppenspieler werden benötigt, um Baby Yoda vor der Kamera zum Leben zu erwecken. Und: Schauspieler Werner Herzog war so vernarrt in das Modell, dass er sich dafür einsetzte, in der finalen Version nur Aufnahmen der Puppe und keine digitalen CGI-Szenen zu verwenden. Favreau und Filoni richteten sich nach seinem Rat – teilweise: Zwar kommen auch ein paar digitale Szenen mit dem grünen Alien vor. Das Computer-Modell führt dann aber nur Bewegungen aus, die auch mit der Puppe möglich wären.