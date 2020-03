"The Mandalorian": Mischt Jamie Lee Curtis in Staffel 2 mit?

Ein weiterer Neuzugang für die zweite "The Mandalorian"-Staffel? Es gibt Hinweise, dass Hollywoodstar Jamie Lee Curtis eine Rolle in den neuen Folgen übernehmen könnte.

Das zumindest glaubt Jason Ward, der Gründer von Making Star Wars. Der Insider betont allerdings in seinem Artikel, dass es sich lediglich um ein Gerücht handelt. Doch er habe gute Gründe zu glauben, dass mehr an der Geschichte dran sein könnte.

Was ist dran am Gerücht?

Mehrfach habe sich Jamie Lee Curtis am Set von "The Mandalorian" aufgehalten. Jason Ward räumt ein, dass es auch lediglich Besuche am Set gewesen sein könnten, immerhin drehte die Schauspielerin ganz in der Nähe "Avatar 2". Allerdings sei sie dafür zu oft vor Ort gewesen. So oft, dass Ward davon ausgeht, dass sie in Staffel 2 von "The Mandalorian" mitspielen dürfte.

Tut sie's oder tut sie's nicht?

Jason Ward habe daraufhin seine Quellen kontaktiert, um eine Bestätigung zu erhalten. Zudem meldete er sich bei Jamie Lee Curtis selbst, doch von keiner Seite erhielt er bisher eine Antwort.

Entsprechend gibt es aktuell keine Informationen, wen Jamie Lee Curtis spielen könnte – sofern sie involviert ist. Für Jason Ward ist klar: Der Hollywoodstar könnte jede Rolle spielen. Von einer Rebellin bis zu einer ehemaligen Imperialistin.

Cast für Staffel 2 wächst

"The Mandalorian" gehört zu den wenigen Produktionen, bei denen die Dreharbeiten trotz der Corona-Pandemie weiterlaufen. Dadurch gibt es immer wieder Informationen zu Neuzugängen in Staffel 2. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Rosario Dawson als Jedi-Kriegerin Ahsoka Tano mitmischt. Jüngst gab es außerdem die Nachricht, dass "Terminator"-Star Michael Biehn als weiterer Kopfgeldjäger in "The Mandalorian" zu sehen sein wird.