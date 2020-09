"The Mandalorian": Moff-Gideon-Star teasert Staffeln 3 und 4 an

Die zweite "The Mandalorian"-Staffel steht in den Startlöchern, da plaudert Moff-Gideon-Darsteller Giancarlo Esposito schon über die Zukunft der "Star Wars"-Serie. Zwei weitere Seasons soll es noch geben. Auf Antworten werden Fans allerdings noch ein bisschen warten müssen ...

Dass "The Mandalorian"-Showrunner Jon Favreau an der dritten Staffel arbeitet, ist seit April bekannt. Angeblich schreibt er schon fleißig am Drehbuch. Wie nun Giancarlo Esposito in einem Interview mit dem People-Magazin berichtet, gibt es sogar schon Pläne für Staffel 4!

Das "Star Wars"-Universum wird weiter erkundet

"Wir leben in einem so gigantischen Universum, in dem es noch unglaublich viel zu entdecken gibt", so der Darsteller von Moff Gideon. Und weiter: "Diese Staffel wird den Grundstein für die Tiefe legen, die uns in Staffel 3 und 4 erwartet. Da werdet ihr auch endlich Antworten erhalten."

Aber Antworten worauf? Das wollte Esposito vorerst nicht verraten. Fragen gibt es jedoch mehr als genug – und die werden nicht innerhalb einer einzigen Staffel erklärt werden können. Ein bisschen mehr in die Tiefe darf es somit auf jeden Fall gehen!

Woher hat Baby Yoda die Macht?

Allerdings wird es auch schon in der bevorstehenden Staffel 2 wichtige Informationen geben: "Die nächste 'The Mandalorian'-Season wird interessant, denn ihr beginnt, mehr über die Macht des Kindes herauszufinden und welche Bedeutung das Kind wirklich hat." Außerdem werden neue Details über die Herkunft des Darksaber enthüllt, das aktuell im Besitz von Moff Gideon ist. Dadurch soll es Verbindungen zu anderen "Star Wars"-Serien wie "The Clone Wars" geben.