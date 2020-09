"The Mandalorian": Monopoly-Version erscheint mit neuen Regeln

Einmal blöd gewürfelt und schon stehst Du im Imperialen Versteck und musst an Dein Gegenüber 750 Credits zahlen! So kann es Dir in der neuen Monopoly-Version im "The Mandalorian"-Look ergehen. Doch die Special Edition wartet zusätzlich mit ganz neuen Spielregeln auf.

Pünktlich zum Start der zweiten "The Mandalorian"-Staffel am 30. Oktober bringt Hasbro eine neue Monopoly-Version am 1. Oktober heraus. Zunächst einmal musst Du die Wahl treffen, mit wem Du Dich ins Monopoly-Abenteuer stürzen willst: Mando, Cara Dune, IG-11 oder Kuiil? Das Besondere: Jeder Charakter verfügt über spezielle Fähigkeiten, die den Spielverlauf beeinflussen können.

Das ist der Weg!

Damit die Monopoly-Version auch inhaltlich an "The Mandalorian" erinnert, wurde ein bisschen am Regelwerk geschraubt. Baby Yoda ist ebenfalls als Figur vorhanden, allerdings kann er von niemandem gespielt werden. Erst wenn ein Spieler das Feld betritt oder passiert, auf dem das Kind steht, können seine Fähigkeiten eingesetzt werden.

Ziel ist es, das Kind vor den Imperialen Streitkräften zu schützen. Ein Todestruppler, ein Flammentruppler und Moff Gideon heften sich nämlich an die Fersen des Kindes. Sobald sie es erwischt haben, ist das Spiel vorbei.

In Deutschland heißt es mal wieder warten!

Zusätzlich musst Du Imperiale Credits verdienen, Verstecke erkaufen und Schlachten gewinnen – und darfst dabei nie Baby Yoda aus den Augen lassen.

Die perfekte Vorbereitung auf die zweite "The Mandalorian"-Staffel, die Ende Oktober startet. Doch es gibt einen kleinen, aber nicht unerheblichen Haken: Der Release-Termin gilt – mal wieder – nur für die USA. Du kannst Dir die Monopoly-Version gegen nicht gerade geringe Versandkosten aus Übersee schicken lassen, oder aber Du wartest bis zum 10. Januar 2021. Dann soll es die "The Mandalorian"-Edition auch in Deutschland geben.