"The Mandalorian"-Soundtrack liefert Hinweis zum Labor in Folge 4

Auf den ersten Blick erscheint die jüngste "The Mandalorian"-Folge wie ein unspektakulärer Lückenfüller. Bei genauerer Betrachtung offenbart sie jedoch einige Details, die Verbindungen zum gesamten "Star Wars"-Universum herstellen. Beispielsweise diese Sache in der vermeintlichen Militärbasis ...

Achtung, Spoiler! Die folgende News bezieht sich konkret auf die vierte "The Mandalorian"-Folge der zweiten Staffel. Du liest auf eigene Gefahr weiter.

Während Cara Dune, Greef Karga, der Mythrol und Mando das Lager auf Nevarro in die Luft jagen wollen, stellen sie fest, dass es sich dabei in Wahrheit um ein Labor handelt. In riesigen Tanks scheinen sich zahlreiche Klone zu befinden, die dem späteren Snoke aus "Star Wars: Das Erwachen der Macht" verdammt ähnlich sehen.

fullscreen Ich musste zweimal hinschauen, um Snoke zu erkennen. Bild: © Screenshot Disney+/TURN ON 2020

Ludwig Göransson liefert den Hinweis

Das war eine ziemlich krasse Enthüllung in der "The Mandalorian"-Folge. Doch es gibt auch Stimmen, die noch nicht ganz überzeugt sind, dass es sich bei den Wesen in den Tanks tatsächlich um erste Snoke-Entwürfe handelt. Ausgerechnet der Soundtrack könnte allerdings den entscheidenden Hinweis liefern.

Wer die Ohren spitzt, hört ganz subtil das Theme von Snoke. Der schwedische Komponist Ludwig Göransson vollbringt mit dem "The Mandalorian"-Soundtrack sowieso eine absolute Meisterleistung. Hier zeigt er einmal mehr sein Gespür für die Materie.

Vorfreude auf Folge 5

Die kommenden Folgen dürften noch einige Enthüllungen bereit halten, die sich ins gesamte "Star Wars"-Universum einfügen. "The Mandalorian" ist schon jetzt ein Bindeglied zwischen der Original- und der Sequel-Trilogie. Die Serie greift lose Fäden auf und schlägt eine Brücke, indem sie Antworten auf Fragen liefert, die bisher offen geblieben sind.

In Folge 5 bzw. Kapitel 13 dürfte es dann endlich um Ahsoka Tano gehen, immerhin trägt die Episode den Titel "The Jedi". Wenn wir Tano wirklich zu sehen bekommen, könnte es die beste Folge der aktuellen Staffel werden.