"The Mandalorian": Staffel 3 für Disney+ ist schon in Arbeit

Während die meisten Film- und Serienproduktionen gerade eine Zwangspause einlegen, nutzt "The Mandalorian"-Schöpfer Jon Favreau die Gunst der Stunde und arbeitet fleißig an Staffel 3. Dabei steht noch nicht einmal ein konkreter Starttermin für die zweite Season der "Star Wars"-Serie fest.

All das hat Variety von produktionsnahen Quellen erfahren. Jon Favreau "schreibt schon eine Weile an Staffel 3", heißt es dort. Und auch die Ausstattungsabteilung arbeitet angeblich bereits seit längerer Zeit an neuen Konzepten.

Gute Vorbereitung ist das A und O

"Wir haben gerade mit der Vorproduktion begonnen und freuen uns auf weitere Abenteuer der 'Mandalorian'-Serie", zitiert Variety eine der Quellen. Vor allem die Abteilung Ausstattung benötige viel Vorbereitungszeit, weshalb die Arbeiten an Staffel 3 so früh beginnen, erklärt ein weiterer Insider. Immerhin müssen sie neue Set-Designs, Kostüme und Kreaturen entwickeln, um die Serie noch vielfältiger und tiefgehender zu gestalten.

Bisher keine Verzögerung von Staffel 2

Wann mit Staffel 3 zu rechnen ist, ist aktuell noch unklar. Gut möglich, dass für 2021 erneut ein Herbst-Release angepeilt wird. Staffel 2 von "The Mandalorian" soll im Oktober 2020 auf Disney+ starten – und es sieht ganz so aus, als könnte es mit diesem Zeitplan klappen: Die Dreharbeiten zu Staffel 2 wurden kurz vor dem Shutdown durch die Corona-Pandemie abgeschlossen. Jon Favreau und sein Team können sich nun voll auf die Post-Produktion konzentrieren, damit die Fans in wenigen Monaten Nachschub bekommen.