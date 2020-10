"The Mandalorian" sucht in neuem Staffel-2-Clip die Führung des Clans

Das nächste Kapitel beginnt: "The Mandalorian" kehrt in nicht einmal mehr zwei Wochen mit Staffel 2 auf Disney+ zurück. Der Mauskonzern heizt die Vorfreude auf die "Star Wars"-Serie mit einem neuen Trailer an, der vor allem eines verspricht: sehr viel mehr Mandalorianer.

Din Djarins (Pedro Pascal) Mission ist es, seinen kleinen grünen Gefährten zurück zu Seinesgleichen zu bringen. Dabei setzt er auf die Hilfe seiner Clansbrüder. Ein erster Hinweis auf ein Wiedersehen mit Bo-Katan Kryze und Boba Fett.

Din Djarin hofft auf Hilfe der Mandalorianer

"Es ist meine Aufgabe, ihn zurück zu den Seinen zu bringen", verkündet Mando im neuen Trailer. "Wenn ich andere Mandalorianer finde, können sie mir dabei helfen." Zu sehen bekommen wir die anderen Mandalorianer im Trailer allerdings nicht. Doch wir wissen, dass Katee Sackhoff in Staffel 2 als Bo-Katan Kryze zurückkehrt. Eine Rolle, die sie bereits in den Animationsserien "Star Wars: Rebels" und "Star Wars: The Clone Wars" innehatte. Und auch Kopfgeldjäger Boba Fett, der für seine mandalorianische Rüstung bekannt ist, soll in den neuen Folgen mit von der Partie sein, verkörpert von Temuera Morrison.

"The Mandalorian" mit alten Verbündeten

Darüber hinaus erwartet die Zuschauer in Staffel 2 wieder viel Action: Im Trailer wird der Razor Crest durch eisige Berge gejagt und es verschlägt den Mandalorianer und Baby Yoda in düstere Spelunken, in denen Din um das Leben seines Schützlings kämpfen muss. Unterstützung bekommt das Duo auch in den neuen Folgen von Söldnerin Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers) von der Kopfjägergilde.