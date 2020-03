"The Mandalorian": "Terminator"-Star stößt in Staffel 2 zum Cast

Deutsche "Star Wars"-Fans erfreuen sich gerade an den ersten Folgen von "The Mandalorian", die Verantwortlichen bei Disney+ sind längst einige Schritt weiter: Sie rekrutieren neue Cast-Mitglieder für Staffel 2, darunter Michael Biehn! Erste Details zur Rolle des "Terminator"-Stars sind ebenfalls schon bekannt.

Michael Biehn kennen Filmfans vor allem als Kyle Reese aus "Terminator" (1984) und als Corporal Hicks aus "Aliens – Die Rückkehr" (1986). Bald können sie den Schauspieler zudem als Kopfgeldjäger in Staffel 2 von "The Mandalorian" bewundern. Wie Slash Film berichtet, soll Biehn einen alten Rivalen von Mando spielen.

Ein weiterer Neuzugang in Staffel 2

Empfehlung des Autors: Primetime "The Mandalorian": Rosario Dawson spielt in Staffel 2 mit

Michael Biehn ist der zweite Neuzugang in der "The Mandalorian"-Besetzung. Am vergangenen Wochenende wurde bereits das Casting von Rosario Dawson ("Zombieland: Doppelt hält besser") für Staffel 2 der Disney+-Serie bestätigt. Dawson soll die Jedi-Kriegerin Ahsoka Tano verkörpern, einen Fanliebling aus den Animationsserien "Star Wars: The Clone Wars" und "Star Wars Rebels". In "The Clone Wars" ist Ahsoka der Padawan von Anakin Skywalker.

Neue "The Mandalorian"-Folgen im Oktober?

Mit Hauptdarsteller Pedro Pascal, Gina Carano und Carl Weathers kehren zudem die zentralen Charaktere der ersten Season in Staffel 2 zurück. Die neuen Episoden sollen ab Oktober auf Disney+ zu sehen sein. Ob der Termin nur für die USA oder weltweit gilt, ist allerdings noch nicht bekannt.