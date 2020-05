"The Mandalorian": Timothy Olyphant stößt in Staffel 2 zum Cast

Das Casting-Karussell für "The Mandalorian" dreht sich weiter. Der jüngste Neuzugang für die kommende Staffel 2 ist Timothy Olyphant – und der passt zur "Star Wars"-Serie von Disney+ wie die Faust aufs Auge.

"The Mandalorian" wird von Kritikern und Fans nicht selten als "Space-Western" bezeichnet. Was wäre da naheliegender, als einen Schauspieler zu casten, der vor allem für seine Rollen in Neo-Western-Serien bekannt ist? Timothy Olyphant ist ein solcher Darsteller. Der US-Amerikaner gab bereits in den TV-Shows "Justified" und "Deadwood" den Revolverhelden. Zudem war er in Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" zu sehen.

Ob Olyphant einen neuen Charakter oder einen alten Bekannten aus dem "Star Wars"-Universum spielen wird, ist bislang nicht bekannt, berichtet Deadline. Sicher sei nur: Er ist dabei.

Neue Gesichter in Staffel 2

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "The Mandalorian" wurden bereits abgeschlossen – unter höchster Geheimhaltung, meldet The Hollywood Reporter. Dennoch sickern immer mehr Details zu den Neuen in der Besetzung zu den Fans durch. So wurde erst kürzlich bekannt, dass Katee Sackhoff ("Battlestar Galactica") als Mandalorianerin Bo-Katan Kryze zu sehen sein wird. Zudem wird Michael Biehn ("Terminator") als Rivale von Mando mitmischen und Rosario Dawson ("Zombieland: Doppelt hält besser") wird die Jedi-Kriegerin Ahsoka Tano verkörpern.

Dann geht's weiter mit "The Mandalorian"

In den USA soll Staffel 2 von "The Mandalorian" im Oktober auf Disney+ erscheinen. Ob der Release auch zeitgleich in Deutschland stattfinden wird, ist noch nicht offiziell bestätigt.