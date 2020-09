"The Mandalorian" und Baby Yoda räumen bei Creative Arts Emmys 2020 ab

Jeder liebt Baby Yoda – auch die Verantwortlichen der Creative Arts Emmy Awards. Die "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" wurde am Mittwochabend mit fünf Emmys ausgezeichnet. Es sind zugleich die ersten Emmys für den noch neuen Streamingdienst Disney+.

Insgesamt geht "The Mandalorian" bei den mehrtägigen Creative Arts Emmys 2020 mit satten 15 Nominierungen ins Rennen. Acht der möglichen Trophäen wurden am Mittwochabend während eines Livestreams verliehen.

Die Kreativen hinter "The Mandalorian" werden geehrt

In fünf Kategorien setzte sich das "Star Wars"-Spin-off souverän durch: "Herausragende visuelle Spezialeffekte", "Herausragendes Produktionsdesign bei einem narrativen Programm (halbstündig)", "Herausragende Kameraarbeit bei einer Ein-Kamera-Serie (halbstündig), "Herausragendes Sound-Editing bei einer Comedy- oder Drama-Serie (halbstündig)" und "Herausragendes Sound-Mixing bei einer Comedy- oder Drama-Serie (halbstündig)".

In den Kategorien für das beste Kostümdesign, das beste prothetische Make-up sowie die beste Kamerabildbearbeitung musste sich die Serie mit Pedro Pascal jedoch geschlagen geben.

Der Favorit bei den Emmys 2020 ist ... nicht "The Mandalorian"

Die Creative Arts Emmys finden auch in diesem Jahr im Vorfeld zur großen Emmys-Verleihung auf dem US-Sender ABC statt, die am 20. September ausgestrahlt wird. Während der Zeremonie im TV könnte sich "The Mandalorian" noch drei weitere Trophäen sichern: die für "Herausragende Stunt-Koordination", für den "besten Gastdarsteller in einer Drama-Serie" (Giancarlo Esposito) und für die "beste Drama-Serie" selbst.

Trotz dieses Preisregens ist die "Star Wars"-Serie nicht der Favorit bei den Emmys 2020. Mit 26 Nominierungen führt HBOs "Watchmen" die Rangliste an. Damon Lindelofs TV-Adaption der Comics hat unter anderem die Chance auf Auszeichnungen in den wichtigen Kategorien "Herausragender Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Film" (Jeremy Irons) und "Herausragende Hauptdarstellerin in einer Miniserie oder einem Film" (Regina King).